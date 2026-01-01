UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium

ACCIDENT pe DN 74, în Alba: O mașină s-a răsturnat în afara drumului, în satul Cerbu din comuna Bucium

Un accident rutier a avut loc joi, 1 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, pe DN 74. O mașină s-a răsturnat în afara drumului în satul Cerbu, din Bucium.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 74, comuna Bucium, sat Cerbu.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanța SAJ.

