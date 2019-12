FOTO. Un grup de tineri din Alba a dus materiale de construcție bătrânelului din Vințu de Jos, rămas fără locuință în urma unui incendiu, în ajun de Moș Nicolae

Un grup de tineri inimoși din Alba Iulia nu a rămas indiferent la tragedia prin care trece un bătrânel din Vințu de Jos. Aceștia s-au mobilizat rapid și în cursul zilei de luni, primele ajutoare au ajuns la moș Baci Alexandru.

Anul acesta și tu poți fi Moș Crăciun!! Este sloganul sub care mai mulți tineri din Alba se adună an de an pentru a aduce un strop din magia sărbătorilor de iarnă în casele oamenilor nevoiași. O acțiune care pornește din inimă și pe cont propriu și merge către semenii aflați în nevoie: aceștia strâng benevol haine, jucării, alimente și dulciuri pentru copiii și oamenii nevoiași.

Anul acesta tinerii s-au pus pe treabă încă de la sfârșitul lunii noiembrie pentru a avea timp suficient să strângă cât mai multe pachete și să ajungă la cât mai mulți oameni care se bucură de orice ajutor, cât de mic ar fi.

Pentru grupul de oameni cunoscuți pe rețeaua de socializare facebook sub numele de SOS Alba (Suflete Oameni Speranțe), Crăciunul e despre cei triști, singuri, bolnavi și în vârstă, oameni ajunşi în imposibilitatea de a-şi cumpăra măcar pâinea necesară. Drame tăcute, dar cumplite, pe lângă care adesea trecem nepăsători.

Așa s-a întâmplat și în cazul bătrânelului din Vințu de Jos a cărui casă a fost mistuită de flăcări chiar în ajun de Moș Nicolae. În urma apelului umanitar lansat pe facebook de un pompier salvator și mediatizat de ziarulunirea.ro, doi dintre membrii grupului s-au deplasat la Vințu de Jos la moș Baci Alexandru, cu mașina încărcată de materialele de construcție, de care acesta are mare nevoie pentru a-și reconstrui casa.