FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei
Consiliul Județean Sibiu a lansat în SICAP una dintre cele mai importante investiții de la Consiliul Judetean Sibiu în conectivitate a județului, a anunțat. sâmbătă, 31 ianuarie 2026, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.
Procedura de achiziție publică vizează execuția lucrărilor de refacere a drumului care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte a județului Alba.
Obiectivul de investiții este „Reabilitare și modernizare DJ 106E – Cristian (DN) – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba”.
Structura contractului – 2 loturi:
* LOT 1 – Tronson 2: Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului
*LOT 2 – Tronson 3: Poiana Sibiului – Jina – limită de județ Alba
Valoare estimată totală: 220.974.596,35 lei fără TVA, din care:
*LOT 1: 79.734.971,13 lei fără TVA
*LOT 2: 141.239.625,22 lei fără TVA
Durata de execuție: 24 de luni pentru fiecare lot, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2026
foto: Facebook / Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă un risc major: poate duce la intoxicații cu monoxid de carbon ori la incendii grave, a reamintit, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). „În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente […]
Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare
Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul anului 2026 ca Organizație de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Națională a Ministerului Apărării. Această certificare confirmă dreptul […]
PENSII 2026 | Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează
Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), potrivit datelor centralizate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă...
FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de...
Știrea Zilei
VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs,...
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani Un...
31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos”
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos” Pe 31 ianuarie sărbătorim ziua...
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...