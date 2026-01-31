FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei

Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei

Consiliul Județean Sibiu a lansat în SICAP una dintre cele mai importante investiții de la Consiliul Judetean Sibiu în conectivitate a județului, a anunțat. sâmbătă, 31 ianuarie 2026, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Procedura de achiziție publică vizează execuția lucrărilor de refacere a drumului care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte a județului Alba.

Obiectivul de investiții este „Reabilitare și modernizare DJ 106E – Cristian (DN) – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba”.

Structura contractului – 2 loturi:

* LOT 1 – Tronson 2: Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului

*LOT 2 – Tronson 3: Poiana Sibiului – Jina – limită de județ Alba

Valoare estimată totală: 220.974.596,35 lei fără TVA, din care:

*LOT 1: 79.734.971,13 lei fără TVA

*LOT 2: 141.239.625,22 lei fără TVA

Durata de execuție: 24 de luni pentru fiecare lot, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2026

foto: Facebook / Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu

