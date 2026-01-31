Actualitate

FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei

Consiliul Județean Sibiu a lansat în SICAP una dintre cele mai importante investiții de la Consiliul Judetean Sibiu în conectivitate a județului, a anunțat. sâmbătă, 31 ianuarie 2026, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean. 

Procedura de achiziție publică vizează execuția lucrărilor de refacere a drumului care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte a județului Alba.

Obiectivul de investiții este „Reabilitare și modernizare DJ 106E – Cristian (DN) – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba”.

Structura contractului – 2 loturi:

* LOT 1 – Tronson 2: Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului

*LOT 2 – Tronson 3: Poiana Sibiului – Jina – limită de județ Alba

Valoare estimată totală: 220.974.596,35 lei fără TVA, din care:

*LOT 1: 79.734.971,13 lei fără TVA

*LOT 2: 141.239.625,22 lei fără TVA

Durata de execuție: 24 de luni pentru fiecare lot, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2026

foto: Facebook / Daniela Cîmpean – Președinta Consiliului Județean Sibiu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

31 ianuarie 2026

De

Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă un risc major: poate duce la intoxicații cu monoxid de carbon ori la incendii grave, a reamintit, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). „În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente […]

Citește mai mult

Actualitate

Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 ianuarie 2026

De

Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul anului 2026 ca Organizație de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Națională a Ministerului Apărării. Această certificare confirmă dreptul […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), potrivit datelor centralizate […]

Citește mai mult