FOTO | Turistă accidentată la schi la Domeniul Schiabil Șureanu, transportată la spital de echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș: Misiune în cooperare cu Salvamont Alba
Turistă accidentată la schi la Domeniul Schiabil Șureanu, transportată la spital de echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș: Misiune în cooperare cu Salvamont Alba
Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș a fost solicitat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital al unei persoane care a suferit un accident la Domeniul Schiabil Șureanu, fiind diagnosticată preliminar cu un traumatism la nivelul umărului.
Misiunea s-a desfășurat în cooperare cu serviciul Salvamont, salvatorii montani fiind cei care au stabilizat inițial victima și au asigurat transportul acesteia de pe pârtie până în zona Barajului Oașa, locație stabilită ca punct de întâlnire cu forțele ISU.
În acest punct, pacientul a fost preluat în siguranță de către echipajul SMURD Sebeș, care i-a acordat primele îngrijiri medicale și transportul către unitatea spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba recomandă în context iubitorilor sporturilor de iarnă să manifeste prudență pe pârtii, să adapteze viteza la nivelul de experiență și la condițiile de aglomerație și să utilizeze echipament de protecție adecvat pentru a preveni accidentările grave.
foto: ISU Alba
