FOTO | Trei obiective culturale din Alba, înscrise la ediția 2025 a Nopții Muzeelor la Sate: Când va avea loc evenimentul

Trei obiective culturale din Alba, înscrise la ediția a treia a Nopții Muzeelor la Sate

Trei obiective culturale din Alba erau înscrise până marți, 26 august 2025, la ediția a treia a Nopții Muzeelor la Sate, termenul limită de înscriere fiind miercuri, 27 august 2025.

Este vorba de Atelierul-Muzeu Florin Poenariu din Laz, Casa Memorială „Maria Poenariu”din Laz și Expoziția Etnografică Întregalde.

Ediția 2025 a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate se va desfășura sâmbătă, 6 septembrie 2025.

Programul Nopții Muzeelor la Sate 2025 în județul Alba este următorul:

*Atelierul-Muzeu Florin Poenariu din Laz

Atelierul-Muzeu Poenariu din satul Laz este un loc dedicat păstrării și promovării Școlii de iconografie pe sticlă din Laz, una dintre cele mai vechi și reprezentative din Transilvania.

Evenimentul debutează la ora 10:00 și include vizite ghidate care le vor oferi participanților ocazia de a descoperi povestea icoanei pe sticlă, meșteșugul transmis din generație în generație în această zonă, dar și contribuția iconarului Florin Poenariu la păstrarea tradiției locale. Veți putea admira obiecte de patrimoniu, icoane autentice și uneltele originale folosite de iconarii satului.

Publicul este invitat să participe la un atelier interactiv de pictură icoane pe sticlă, susținut de iconarul Florin Poenariu și copiii lui, Savu și Mara. Atelierul este deschis tuturor, adulți, copii, pasionați de artă sau simpli vizitatori, oferind ocazia de a experimenta direct tehnica tradițională specifică Școlii de la Laz.

Ce se oferă participanților:

Introducere în simbolistica și tehnica icoanei pe sticlă; Materiale necesare pentru pictură (culori, sticlă, modele, pensule); Asistență din partea maestrului pe tot parcursul atelierului; Posibilitatea de a lua acasă icoana realizată.

10:00-00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

*Casa Memorială „Maria Poenariu”din Laz

17:00 – 21:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Casa Memorială „Maria Poenariu” Laz vă invită să descoperiți istoria icoanelor de Laz, aducând-o în prim plan pe artista populară Maria Poenariu. În cadrul evenimentului veți putea admira atât lucrările Mariei Poenariu și ale înaintașilor acesteia, cât și o serie de colecții unice de exponate etnografice (țesături, porturi populare etc).

Maria Poenariu a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste populare din județul Alba și ultima reprezentantă a neamului pictorilor de iconari din satul Laz, iconari care au dezvoltat un stil estetic aparte și o adevărată școală de pictură pe Valea Sebeșului, începând cu 1770. S-a născut pe 25 martie 1923, chiar de Buna Vestire, o sărbătoare care stă sub semnul Maicii Domnului, și a murit în data de 15 aprilie 2015.

Maria Poenariu și-a dedicat întreaga viață icoanei, oamenilor și tradițiilor populare. A iniţiat în arta iconografiei, a ţesutului şi cusutului zeci de generaţii de tineri, iar casa acesteia din Laz este un muzeu ce cuprinde sute de icoane unicat, realizate de membrii familiei Poenariu, şi obiecte de artă populară: costume populare, obiecte de rit religios, obiecte de impodobit casa, vase de lut, etc.

Maria Poenariu a trăit în casa Poenarilor din Laz, casă ușor de recunoscut prin zugrăveala aparte ce trimite la ocupația de veacuri a acestei familii – pictura religioasă. Astăzi, casa Poenarilor este mai mult decât o locuință. Este un muzeu viu, un loc unde vizitatorii pot admira icoanele create de-a lungul generațiilor, pot descoperi secretele acestei arte și pot simți spiritul unei familii care a dedicat totul icoanelor, oamenilor și tradițiilor populare.

Casa Memoriala „Maria Poenariu” Laz este administrată de nepoata doamnei Maria Poenariu, Oana Fridrich, cea care duce mai departe tradiția picturii icoanelor pe sticlă.

*Expoziția Etnografică Întregalde

10:00-00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Evenimentul va fi structurat în trei secțiuni:

Ora 10:00, Primăria Comunei Întregalde

Drumeție de redescoperire a șurilor cu acoperișuri de paie

Un traseu cultural-ghidat prin gospodăriile tradiționale din zonă, unde vom explora șuri cu acoperișuri de paie, și case tradiționale, elemente reprezentative ale arhitecturii rurale locale.

Ne vor însoți cu informații valoroase și povești captivante doi distinși specialiști muzeografi:

Dumitrița Daniela Filip – Direcția județeană pentru cultură Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon Paul Scrobotă – Muzeul de Istorie Aiud

Împreună, vom pătrunde în istoria, semnificația și valoarea culturală a acestor construcții tradiționale care încă dau suflet satului românesc.

Ora 17:00, Căminul cultural al comunei Întregalde

Prezentări de proiecte și expoziție etnografică:

Vom continua seara cu prezentarea unor inițiative remarcabile dedicate patrimoniului rural:

„Alba Vernaculară” – proiect realizat de Dumitrița Daniela Filip și Paul Scrobota „Salvarea și valorificarea unei tradiții rurale: casele cu acoperiș de paie” – proiect susținut de Amalia Țurcaș, studentă la FSPAC Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. univ. Viorel Stănică ”Șura lui Paul” – proiect de reabilitare al acoperișului unei șuri și realizarea unei gospodării tradiționale – proiect realizat de Paul Dărășteanu

Ora 18:00, Expoziția Etnografică/ Cămin cultural al comunei Întregalde

Ne vom bucura de o incursiune în cultura locală prin intermediul unei expoziții etnografice realizate cu grijă și pasiune.

Ghid ne va fi prietena noastră Ana Drăgan, bibliotecar și custode al Expoziției Etnografice Întregalde.

Vom asculta și povești de altădată, spuse cu emoție de bunicii noștri – păstrători ai memoriei vii a comunității, Modol Ioan, Marian Teodor, Clamba Maria.

Vă așteptăm cu drag să celebrați alături de noi moștenirea rurală și să descoperiți lecțiile trecutului, în lumina unei seri de neuitat.

Parteneri ai evenimentului:

Primăria Întregalde, Consiliul Local Întregalde, Consiliul Județean Alba, Direcția pentru Cultură a județului Alba – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (secția Museikon), Muzeul de Istorie Aiud, Asociația ”Drag de Întregalde”

Noaptea Muzeelor la Sate este, potrivit organizatorilor, un eveniment care transformă spațiile culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog și descoperire. Ediția din 2025 marchează un nou parteneriat cultural, cu Editura Litera, ce aduce o invitație colectivă la lectură.

Accesul publicului la Noaptea Muzeelor la Sate este gratuit.

Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de Asociația Da’ De Ce, organizat în parteneriat strategic cu Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa și cu Complexul Național Muzeal ASTRA.

