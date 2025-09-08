FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor

Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic

Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a blocurilor 23, 24 și 25 de pe bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, fiecare dintre acestea având câte două scări.

Grație finanțării PNRR, s-au realizat lucrări de anvergură pentru creșterea eficienței energetice a acestor clădiri, urmărindu-se reducerea consumului de gaze cu efect de seră (şi deci diminuarea efectelor schimbărilor climatice), rezultând diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea și implicit economisirea unor resurse financiare importante de către locatarii acestor blocuri.

Suprafața totală desfășurată, destinată locuirii, a celor trei imobile, este de 6.441 mp, principalele lucrări realizate fiind:

– izolarea termică a faţadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei existente (ferestre locuințe, uși acces în scară, balcoane) cu tâmplărie cu geam termopan performantă energetic;

– termoizolarea planșeelor peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de 30 cm;

– construirea de acoperișuri tip șarpantă și refacerea integrală a sistemelor de colectare a apei pluviale;

– instalarea pe fiecare bloc a unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat, care alimentează corpurile de iluminat din spațiile comune, acestea fiind înlocuite cu unele performante energetic, cu senzori de prezență;

– dotarea fiecărui bloc cu câte o stație de încărcare de 22 kWh pentru mașini electrice.

În urma desfășurării procedurilor legale de achiziție, asocierea Transilvania Prest Solution SRL – Atic Studio Arhitectură SRL a fost cea desemnată să execute lucrările, valoarea totală a acestora fiind de 7.147.918 lei (inclusiv TVA), din care 99,95% (7.144.729 lei) fonduri nerambursabile.

