FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor
Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic
Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a blocurilor 23, 24 și 25 de pe bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, fiecare dintre acestea având câte două scări.
Grație finanțării PNRR, s-au realizat lucrări de anvergură pentru creșterea eficienței energetice a acestor clădiri, urmărindu-se reducerea consumului de gaze cu efect de seră (şi deci diminuarea efectelor schimbărilor climatice), rezultând diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea și implicit economisirea unor resurse financiare importante de către locatarii acestor blocuri.
Suprafața totală desfășurată, destinată locuirii, a celor trei imobile, este de 6.441 mp, principalele lucrări realizate fiind:
– izolarea termică a faţadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei existente (ferestre locuințe, uși acces în scară, balcoane) cu tâmplărie cu geam termopan performantă energetic;
– termoizolarea planșeelor peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de 30 cm;
– construirea de acoperișuri tip șarpantă și refacerea integrală a sistemelor de colectare a apei pluviale;
– instalarea pe fiecare bloc a unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat, care alimentează corpurile de iluminat din spațiile comune, acestea fiind înlocuite cu unele performante energetic, cu senzori de prezență;
– dotarea fiecărui bloc cu câte o stație de încărcare de 22 kWh pentru mașini electrice.
În urma desfășurării procedurilor legale de achiziție, asocierea Transilvania Prest Solution SRL – Atic Studio Arhitectură SRL a fost cea desemnată să execute lucrările, valoarea totală a acestora fiind de 7.147.918 lei (inclusiv TVA), din care 99,95% (7.144.729 lei) fonduri nerambursabile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au depus cerere pentru închirierea unei locuințe A.N.L. să actualizeze documentele depuse la dosar. Persoanele interesate că se mai pot depune cereri pentru închirierea unei locuințe A.N.L., la registratura Primăriei Municipiului Sebeș, până la data de […]
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș se află într-o etapă importantă de transformare, iar ucrările de renovare au intrat pe ultima sută de metri la etajele I și II, care sunt aproape finalizate, urmând să ofere elevilor și profesorilor săli […]
FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru
Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final de final proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere din satul Totoi, a anunțat, joi, 4 septembrie 2025, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa. „Călătoria pe care am început-o în primavara trecută de la zero a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un...
Curier Județean
Două autoturisme implicate într-un accident pe raza localității Bucium: ISU Alba și SAJ acționează prompt
Două mașini implicate într-un accident pe raza localității Bucium: intervenție rapidă a ISU Alba și SAJ Secția de pompieri Câmpeni...
Accident rutier în Gârda de Sus: Pompierii intervin și o persoană primește îngrijiri medicale
Accident rutier în Gârda de Sus: Pompierii intervin și o persoană primește îngrijiri medicale Stația de pompieri Câmpeni a intervenit...
Politică Administrație
FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor
Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a...
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...