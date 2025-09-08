Rămâi conectat

FOTO | Trei blocuri de pe Bulevardul Transilvaniei Alba Iulia au fost reabilitate energetic: A fost făcută recepția lucrărilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

Alte trei blocuri din Alba Iulia au fost reabilitate energetic

Au fost recepționat zilele acestea lucrările de renovare energetică a blocurilor 23, 24 și 25 de pe bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, fiecare dintre acestea având câte două scări.

Grație finanțării PNRR, s-au realizat lucrări de anvergură pentru creșterea eficienței energetice a acestor clădiri, urmărindu-se reducerea consumului de gaze cu efect de seră (şi deci diminuarea efectelor schimbărilor climatice), rezultând diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea și implicit economisirea unor resurse financiare importante de către locatarii acestor blocuri.

Suprafața totală desfășurată, destinată locuirii, a celor trei imobile, este de 6.441 mp, principalele lucrări realizate fiind:

– izolarea termică a faţadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, înlocuirea tâmplăriei existente (ferestre locuințe, uși acces în scară, balcoane) cu tâmplărie cu geam termopan performantă energetic;

– termoizolarea planșeelor peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de 30 cm;

– construirea de acoperișuri tip șarpantă și refacerea integrală a sistemelor de colectare a apei pluviale;

– instalarea pe fiecare bloc a unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat, care alimentează corpurile de iluminat din spațiile comune, acestea fiind înlocuite cu unele performante energetic, cu senzori de prezență;

– dotarea fiecărui bloc cu câte o stație de încărcare de 22 kWh pentru mașini electrice.

În urma desfășurării procedurilor legale de achiziție, asocierea Transilvania Prest Solution SRL – Atic Studio Arhitectură SRL a fost cea desemnată să execute lucrările, valoarea totală a acestora fiind de 7.147.918 lei (inclusiv TVA), din care 99,95% (7.144.729 lei) fonduri nerambursabile.

