FOTO | Trei bărbați au murit striviți între fiare, într-un cumplit accident rutier produs în zorii zilei pe DN 19E

Trei bărbați au murit striviți între fiare, într-un cumplit accident rutier produs în această dimineațăpe DN 19E

Trei persoane au murit în această dimineață, în urma unui accident rutier petrecut pe drumul național 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 05:05, fiind semnalată coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism. Toate cele trei persoane aflate în cele două vehicule au rămas încarcerate și erau inconștiente la sosirea echipajelor de intervenție.

La locul tragediei au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și ambulanța SMURD a subunității, alături de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au reușit să descarcereze victimele, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, viața celor trei bărbați nu a mai putut fi salvată.

Pentru evitarea evenimentelor rutiere, polițiștii recomandă conducătorilor auto:

– să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;

– să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!

