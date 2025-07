FOTO | Transferul aiudeanului Andrei Cordea la CFR Cluj, anunțat oficial: „Voi da totul pentru noua mea echipă”

Anunț oficial cu privire la transferul aiudeanului Andrei Cordea la CFR Cluj

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri, 30 iulie 2025, pe site-ul său oficial, transferul aiudeanului Andrei Cordea, jucător care a fost legitimat ultima dată la Al Tai, grupare din eșalonul secund al Arabiei Saudite.

‘„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Andrei Cordea este noul nostru jucător. Îi urăm bun venit în Gruia și mult succes în tricoul vișiniu”, se arată pe site-ul clubului din Gruia.

CFR Cluj a postat, de asemenea, pe pagina oficială de Facebook un clip video în care Andrei Cordea apare îmbrăcat în tricoul vișiniu cu numărul 24.

„Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului, încă de acum 2 luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult. Am venit cu gânduri bune la CFR Cluj, vreau să ajut echipa prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse.

Pentru acest sezon cel mai important lucru e să fiu sănătos, să mă ajute Dumnezeu să rămân sănătos, vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să întru cât de repede, să îmi ajut colegii să intrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul.

Fanilor le transmit să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu unul o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem obiectivele”, a declarat Andrei Cordea.

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul aiudean revine în România după două sezoane petrecute în Arabia Saudită, contractul său cu Al Tai expirând în această vară.

În cariera sa de până acum, Andrei Cordea a mai jucat la formațiile FC Ardealul, Novara, FC Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB.

La nivel de echipă națională, el a bifat prezențe pentru naționalele de tineret, iar în 2021 și-a făcut debutul la prima reprezentativă a României, pentru care a evoluat de 5 ori, notează Agerpres.

