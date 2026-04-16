FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Un elev de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită pentru școala în care învață. Todoca-Toma Andrei a obținut medalia de bronz la olimpiada națională de fizică 2026.
Tânărul și cadrul didactic care l-a pregătit au fost felicitați printr-o postare online de reprezentanții școlii.
,,Îl felicităm cu mândrie pe elevul Todoca-Toma Andrei, care a obținut Medalia de Bronz la Olimpiada Națională de Fizică – Craiova 2026. Această reușită confirmă talentul, seriozitatea și munca susținută depusă de Andrei, dar și pasiunea sa pentru știință.
De asemenea, transmitem sincere felicitări și doamnei profesor Pop Antonia, pentru îndrumarea, implicarea și sprijinul oferit în pregătirea acestui elev deosebit.
Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții școlii pe rețelele de socializare.
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
