FOTO | “Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște
În satul Limba, din comuna Ciugud, a devenit o tradiție ca în prima zi de Paște “Tinerii” și “Bătrânii” să fie față în fațâ… amical pe terenul de fotbal.
La ediția 2026 a meciului de fotbal special protagoniștii “au dat-o la pace”, partida încheindu-se la egalitate, 4-4.
Duelul prietenesc s-a desfășurat pe Stadionul “Nicu Muntean”, în prezența unui public entuziast.
Ca în fiecare an, și duminică, 12 aprilie 2026, “Derby de Limba” a fost precedat de un moment de reculegere în memoria consătenilor plecați în lumea celor drepți.
Evenimentul anual de la Limba este organizat de Asociația “Limbenii Limba”.
Foto: Satul Limba Ciugud / Facebook
