FOTO | “Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

"Tinerii" și "Bătrânii" au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

"Tinerii" și "Bătrânii" au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

În satul Limba, din comuna Ciugud, a devenit o tradiție ca în prima zi de Paște “Tinerii” și “Bătrânii” să fie față în fațâ… amical pe terenul de fotbal.

La ediția 2026 a meciului de fotbal special protagoniștii “au dat-o la pace”, partida încheindu-se la egalitate, 4-4.

Duelul prietenesc s-a desfășurat pe Stadionul “Nicu Muntean”, în prezența unui public entuziast.

Ca în fiecare an, și duminică, 12 aprilie 2026, “Derby de Limba” a fost precedat de un moment de reculegere în memoria consătenilor plecați în lumea celor drepți.

Evenimentul anual de la Limba este organizat de Asociația “Limbenii Limba”.

Foto: Satul Limba Ciugud / Facebook

„A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere". În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: "Împodobirea bradului de Paști" 2026 Împodobirea bradului de Paști în Trâmpoiele, sat aparținător orașului Zlatna, reprezintă o tradiție aparte, care evidențiază bogăția spirituală și creativitatea comunității din Munții Apuseni. Spre deosebire de alte zone unde bradul este asociat în mod obișnuit cu sărbătorile […]

ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să […]

