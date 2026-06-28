FOTO | Team XEO, echipa de robotică de la HCC Alba Iulia, două Premii I la FTC Premier Event Istanbul 2026

Team XEO, echipa de robotică de la HCC Alba Iulia, două Premii I la FTC Premier Event Istanbul 2026

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, susținută de Asociația Educație prin Robotică, a obținut o performanță extraordinară la FTC Premier Event Istanbul 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică organizate în Europa.

După o pauză de 7 ani de la ultima prezență pe scena internațională, Team XEO a revenit la cel mai înalt nivel și a reușit să obțină Inspire Award – Locul I în divizia Valens, precum și Inspire Award – Locul I la nivelul întregului eveniment.

Această distincție reprezintă una dintre cele mai importante recunoașteri din cadrul competițiilor FIRST Tech Challenge, premiind nu doar performanța robotului, ci întreaga activitate a echipei: proiectare, inovație, muncă în echipă, impact în comunitate, spirit FIRST, profesionalism și capacitatea de a inspira alți tineri prin educație STEM.

„La competiția de la Istanbul, Team XEO a demonstrat că pasiunea, seriozitatea și munca depusă în ultimii ani pot duce o echipă din Alba Iulia în elita roboticii internaționale. Elevii au concurat alături de echipe foarte puternice de pe mai multe continente, într-un eveniment care a reunit echipe din Europa, Asia, Africa, America de Nord și America de Sud.

Pe lângă premiile Inspire obținute, Team XEO a avut o evoluție foarte bună și în competiția de roboți, reușind calificarea în playoff-urile diviziei Valens. Parcursul echipei s-a oprit în sferturile de finală, după meciuri intense, într-o competiție extrem de puternică.

Team XEO a fost prezentă la Istanbul cu un lot format din 21 de membri, coordonați de doamna prof. Diana Vasiu, alături de Stan Alin, Albu Petru, Șerban Alexandru, Gabriela Gligor și Petrișor Fica.

Rezultatul obținut la Istanbul este mai mult decât un premiu. Este confirmarea faptului că educația STEM, robotica, mentoratul și implicarea comunității pot construi oportunități reale pentru elevi. Este o reușită care aparține copiilor, mentorilor, profesorilor, părinților și tuturor celor care au crezut în această echipă.

Pentru Team XEO, participarea la FTC Premier Event Istanbul 2026 a fost o experiență educațională extraordinară, dar și o demonstrație că tinerii din Alba Iulia pot concura de la egal la egal cu echipe de top din întreaga lume.

În mod special, dorim să mulțumim Asociației Nație prin Educație, organizația care a construit și coordonează la nivel național cadrul competițional FIRST Tech Challenge România. Prin implicarea lor, mii de elevi din România au primit șansa de a intra în lumea roboticii, de a lucra în echipă, de a învăța prin practică și de a-și descoperi potențialul. Pentru peste 5.000 de elevi, acest program a însemnat mai mult decât o competiție: a însemnat curaj, direcție, încredere și oportunitatea de a reprezenta România inclusiv pe plan internațional.

Astăzi, Team XEO oferă un motiv de mândrie și bucurie tuturor celor care au crezut în această echipă și au ales să o sprijine. Fie că vorbim despre sponsori, parteneri, instituții, părinți sau profesori, fiecare contribuție a făcut parte din acest rezultat. Performanța obținută la Istanbul este dovada că investiția în educație, în tineri și în STEM se întoarce în comunitate sub forma unor reușite care ne onorează pe toți.

În numele echipei, transmitem mulțumiri speciale tuturor celor care au fost alături de noi și au contribuit, direct sau indirect, la această performanță: Albaco Exim SRL, Transavia SA, Star Assembly SRL, Elit SRL, Banca Transilvania – Sucursala Alba, STP Alba Iulia, Solina România SA, Albatros Gold SRL, ViaCom SRL, KangooPack SRL, Creative Excellence SRL, Albanic Service SRL, Erimir Trade SRL, Proserv SSM SRL, Pam Apuseni SRL, Qself SRL, Antel Print SRL, Consiliul Județean Alba, Palatul Principilor Transilvaniei, domnului Nicolaie Moldovan, EU Funds Senior Expert cat si partenerilor noștrii din presă Alba Carolina TV, Ziarul Unirea, Proalba.ro, Alba24.ro, Albapress.ro.

Felicitări tuturor membrilor Team XEO pentru această performanță remarcabilă!

Team XEO #14278 a demonstrat, încă o dată, că Alba Iulia are tineri care pot inspira România și pot reprezenta cu onoare țara la nivel internațional.

Hai, XEO! Hai, România!”, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE