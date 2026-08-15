Curier Județean

UPDATE | Incendiu de vegetație uscată la Aiud: Pompierii intervin cu o autospecială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

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Incendiu de vegetație uscată la Aiud: Pompierii intervin cu o autospecială

Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată de pe strada Păltiniş.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în mun. Aiud, str. Păltiniş.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE ISU Alba:

Incendiul se manifesta pe aproximativ 1000 mp.

Se intervine pentru stingerea incendiului.

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