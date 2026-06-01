FOTO: Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5, al șaselea eșalon competițional! Cele două formații promovează în Liga 4

Liga 5, ultima etapă (a 18-a): Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5! Cele două formații promovează în Liga 4

Târnavele Tiur și Voința Beldiu sunt campioanele celui de-al șaselea eșalon și au drept de promovare în Liga 4, ecuația fiind tranșată din penultima etapă. Pe podium au urcat CS Ocna Mureș 2 și Gaz Metan Valea Lungă (Seria 1), respectiv Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 și Șoimii Ciumbrud (Seria 1).

Olimpia Petrisat, „lanterna roșie”, este rușinea sezonului, cu 17 înfrângeri din tot atâtea întâlniri și un golaveraj dezastruos (21-123).

Rezultate:

Seria 1, etapa 18: CS Ocna Mureș 2 – ACS Crăciunel 9-0, Olimpia Petrisat – Gaz Metan Valea Lungă 1-8, ACS Sânmiclăuș – Viitorul Biia 1-0, Târnavele Tiur – Spicul Bucerdea 8-2, Progresul Fărău – Viitorul 2 Vama Seacă 5-5. În 7 iunie, Olimpia Petrisat – Viitorul Vama Seacă 2 (1-3, restanță din etapa 11).

Clasament: 1. Târnavele Tiur 47 (77-23), 2. CS 2 Ocna Mureș 42 (96-23), 3. Gaz Metan Valea Lungă 42 (72-28), 4. ACS Crăciunel 32 (46-34), 5. ACS Sânmiclăuș 32 (56-34), 6. Progresul Fărău 24 (50-54), 7. Viitorul Biia 19 (44-45), 8. Viitorul 2 Vama Seacă 11 (28-82), 9. Spicul Bucerdea 9 (38-82), 10. Olimpia Petrisat 0 (21-123).

Seria 2: Viitorul Răhău – Olimpic Berghin 2-0, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Voința Beldiu 3-5 (derby-ul etapei), Mureșul Gâmbaș – AFC 2 Micești 2-2, Performanța 2 Ighiu – Șoimii Ciumbrud 3-5, Mureșul Șibot – Dacia Mihalț 4-4.

Clasament: 1. Voința Beldiu 48 (79-25), 2. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 39 (69-31), 3. Șoimii Ciumbrud 32 (61-48), 4. Viitorul Răhău 31 (44-37), 5. Performanța 2 Ighiu 24 (38-55), 6. AFC 2 Micești 23 (44-47), 7. Dacia Mihalț 19 (48-66), 8. Mureșul Șibot 17 (33-60), 9. Mureșul Gâmbaș 16 (33-53), 10. Olimpic Berghin 14 (18-45).

