FOTO: Liga 4, etapa 22 (ultima): Campioana Academia Șona, 7-0 în ultima etapă, cu Nicolae Linca Cergău!Pe podium VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău

Liga 4, ultima etapă: Campioana Academia Șona, 7-0 în ultima etapă, cu Nicolae Linca Cergău! Pe podium VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău
Campioana Academia Șona a încheiat cu stil stagiunea, o victorie clară, 7-0, în fața fanilor, în derby-ul ultimei runde, cu Nicolae Linca Cergău.
Șonenii au 9 victorii și un eșec în primăvară (etapa trecută, 3-6 cu VCG Vințu de Jos) și revin, după numai un an, în eșalonul superior. Pe podium s-au clasat VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău. În această rundă a câștigat primul meci din retur „lanterna roșie” Recolta Crăciunel, iar Inter Ciugud a ajuns la 100 de goluri încasate.
Rezultate etapa 22: Cuprirom Abrud – Dacic Blandiana 3-2, Kinder Teiuș – Limbenii Limba 3-3, Inter Ciugud – Rapid CFR Teiuș 4-6, Academia Șona – Nicolae Linca Cergău 7-0, Recolta Crăciunel – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 6-1, VCG Vințu de Jos a stat.
Clasament: 1. Academia Șona 52 (95-26), 2. VCG Vințu de Jos 48 (91-33), 3. Nicolae Linca Cergău 43 (58-37), 4. Cuprirom Abrud 32 (54-51), 5. Dacic Blandiana 29 (72-46), 6. Kinder Teiuș 26 (45-66), 7. Limbenii Limba 25 (36-52), 8. Rapid CFR Teiuș 19 (66-75), 9. Arieșul Apuseni Baia de Arieș 18 (28-71), 10. Inter Ciugud 15 (49-100), 11. Recolta Crăciunel 9 (43-80).
Foto: Academia Șona
