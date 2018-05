FOTO. Târgul de Carte Alba Transilvana: Expoziție de artă vizuală, recital de pian, traduceri și dialog cu cititorii

Târgul de carte Alba Transilvana a reprezentat şi anul acesta o oportunitate de dialog cu cititorii, o posibilitate reală de contact cu iubitorii de carte. Două elemente, printre multe altele, pe care organizatorii ediţiei de anul acesta au reuşit să le atingă.

Proiectul, pe care Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud şi Fundaţia Inter Art Aiud l-au propus organizatorilor, a cuprins, alături de expoziţia de artă vizuală şi recitalul de pian, următoarele momente:

– Traducerile din literatura contemporană, unul dintre elementele importante, au cuprins prezentarea volumelor: Aurel Pantea, Blanca, traducere în limba franceză de Marcela Hădărig, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017 şi Patricia Goodrich, Vânătoare de pietre în Transilvania, traducere în limba română de Casandra Ioan, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017. A fost lansată şi varianta originală, în limba engleză, a volumului de poeme: Patricia Goodrich, Stone hunting in Transilvania, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018. Traducătoarea Casandra Ioan a citit din poemele Patriciei Goodrich, semnalând dimensiunea de jurnal interior al volumului.

– Două propuneri ale spaţiului scriitoricesc contemporan prin ineditul jurnal american şi hawaian: Anca Sas, 37 de zile, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018 (carte ce propune şi o lectură vizuală incitanta), dar şi excelentul volum de versuri: Teo Laurean, Fiare plângând, Editura Top Aedition, 2017, un proiect însoţit de grafica lui Andor Komives. Cei doi autori au prezentat fragmente din cărţile lor, într-un posibil dialog cu participanţii la târg.

– Cultura contemporană a maghiarilor din Transilvania a fost prezentă prin volumul:” A Bethlen Szellem Szárnyán. Tineri poeți și graficieni maghiari din Transilvania (antologie în limba maghiară și în limba română); Aiudul literar, nr.48/2017, un proiect ambiţios, realizat în parteneriat cu Colegiul Naţional Bethlen Gabor din Aiud.

– Dimensiunea de recuperare vizuală a Aiudului şi a împrejurimilor, proiectul unui turism cultural de calitate, a fost prezentată prin albumele de artă fotografică: TRINITAS LUCAEM. Oglinzile Aiudului vs. oglinzile fotografiei; Aiudul literar, nr. 50/2017 şi Aiudul – Călătorie în timp/Time crossing Aiud, un proiect fotografic de Robert Lixandru, Aiudul literar nr. 51/2017.

– Unul dintre proiectele importante propuse se referă la recuperarea operei unor scriitori aparţinând altor timpuri dar care şi-au pus amprenta pe dezvoltarea culturală a zonei Aiudului.

Propunerea pentru această ediţie a fost recuperarea operei lui Ovidiu Hulea, personalitate marcantă culturii române, prim-redactorul “României literare”, importantă revistă apărută la Aiud în anul 1930. În parteneriat cu ASTRA – Despărţământul Ovidiu Hulea din Aiud au fost editate volumele: Ovidiu Hulea, Învierea. Poem dramatic în 3 acte, în versuri, Editura Taida, Iași, 2018, Colecția Restituiri; Ovidiu Hulea, De profundis, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017, Colecția Restituiri; Ovidiu Hulea, Jerbe matinale, Editura Unirea, Alba Iulia, 2017, Colecția Restituiri.

Coordonatorii proiectului propus de Fundaţia Inter Art Aiud şi Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud, de anul acesta, din cadrul importantului târg de carte, au fost: Stefan Balog, Andrei Bako, Zoltan Balog şi Ioan Hădărig.

