FOTO | Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare

Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare

Școala Gimnazială Săsciori, alături de structurile sale din Răchita, Sebeșel, Loman, Căpâlna și Tonia, a organizat cea de-a doua ediție a Târgului de Crăciun, eveniment desfășurat în piața centrală din Săsciori. Manifestarea a adunat elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunității locale, într-o atmosferă festivă, specifică sărbătorilor de iarnă.

Aproximativ 300 de elevi au participat la eveniment, într-o atmosferă animată de colinde și activități specifice sărbătorilor de iarnă. Voia bună și bucuria de a trăi magia Crăciunului au fost elementele centrale ale târgului, mai ales pentru cei mici, care s-au implicat activ în desfășurare.

Alături de părinți și cadrele didactice, elevii au confecționat diverse ornamente și decorațiuni menite să surprindă spiritul Crăciunului. Totodată, pe standurile amenajate în piață au putut fi găsite produse culinare tradiționale, dar și o varietate de dulciuri, care au completat atmosfera festivă.

Evenimentul a fost completat de momente de colinde, interpretate de elevi alături de cadrele didactice și părinți, care au contribuit la crearea unei atmosfere autentice de sărbătoare. Târgul s-a desfășurat pe parcursul a trei ore, între orele 17:00 și 20:00.

Evenimentul a fost organizat sub coordonarea doamnei director, profesor Anca Elena Maria, și a directorului adjunct, Nicolae Iosub, cu sprijinul cadrelor didactice din cadrul structurilor aferente.

