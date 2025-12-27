FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent cu succes a IV-a ediție a concursului „Elevii au talent”, un eveniment dedicat promovării creativității și talentului artistic al elevilor. Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă de entuziasm și emoție, reunind elevi care și-au demonstrat abilitățile prin momente variate de muzică, dans, teatru și alte forme de exprimare artistică.
Participanții au impresionat publicul și juriul prin originalitate, pasiune și implicare, fiecare moment contribuind la succesul acestei ediții. Concursul a avut ca scop încurajarea exprimării libere, dezvoltarea încrederii în sine și valorizarea talentelor din rândul elevilor Liceului ,,H.C.C.” Abrud.
Toți participanții au fost apreciați de către public, iar juriul a avut o misiune foarte dificilă în alegerea premianților. Cei mai merituoși elevi pe secțiuni au fost: ●poezie: Ciornei Giada-cls a VIII-a B;
● muzică populară: Berindei Ana-cls. a IV-a A și Narița Daiana-cls. a IV-a A;
● muzică instrumentală (pian): Mera Karina Evelyn cls. a VI a A
● muzică ușoară: Briciu Briana-cls. a X-a P;
● muzică religioasă: Sturza Alida Coralia– clasa a XI-a CV;
● teatru (scenetă): Jurca Melisa, Galdău Ariana- cls a VII-a;
● tradiții: Grupul de crai- Vesa Alexandru, Felea Darius, Faur Andrei, Stefan Morar, Mateo Tuhut, Cristea Daniel, Felea Bogdan, Cosma Gabriel- cls. IX FIE, X-a MI/SN/P
● comedie (stand-up): Gabriel Grozea – clasa a VIII-a B;
●dans modern: Măluțan Adrian, Bucuriștean Maria, Dochița Ilie, Tomuș Cipriana, Cioara Darian, Avram Ema, Leach Răzvan, Haja Bianca, Șenilă Marian, Ciurar Andreea, Barbu Cristian, Ciama Cătălina – cls. a IV-a B; demonstrație șah:
●Șandor Denisa Aisha -cls a III-a A;
● artă (desen): Vâjdea Alexia Maria- cls. a V-a ;
●colinde: Voinea Ricardo;
●kendama: Bota Zian- cls. a IV-a A;
●freestyle footbal: Râștei Cristian -cls a VII-a;
●zumba(fitnes): Gligor Antonia, Faghiura Elisabeta- cls. a V-a, Mera Alida-cls. a VI-a B.
Conducerea unității de învățământ adresează felicitări tuturor elevilor participanți pentru curajul și prestațiile deosebite, precum și mulțumiri cadrelor didactice coordonatoare, membrilor juriului și tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului. Le mulțumește din suflet sponsorilor care au fost alături de participanți! Un rol important l-a avut și publicul prezent, a cărui susținere a contribuit la crearea unei atmosfere calde și motivante.
De asemenea, dorim să evidențiem o altă activitate de succes din cadrul săptămânii „Școala altfel”, și anume „Să mâncăm sănătos”, care a avut ca scop promovarea unui stil de viață echilibrat și a obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul elevilor.
Activitățile „Elevii au talent” și „Să mâncăm sănătos” au devenit deja o frumoasă tradiție în cadrul Liceului HCC Abrud, contribuind la dezvoltarea armonioasă a elevilor și la promovarea unui stil de viață echilibrat, se arată într-un comunicat.
