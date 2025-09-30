FOTO | Sute de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Experimente, modele moleculare și atomice, printre activități
500 de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Au făcut experimente, modele moleculare și atomice
Aproximativ 500 de elevi, din Sebeș și Răchita, au participat la Liceul German din oraș la proiectul „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”.
Activitatea a avut ca scop principal promovarea chimia, participând la diferite experimente, modele și ore de lucru, aducând entuziasm și zâmbete în rândul tinerilor.
Pe lângă elevii care au participat, la eveniment au fost prezenți și 70 de profesori și părinți care au fost implicați direct în activități.
Citește și: Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
,,Final de proiect – „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”
La Liceul German Sebeș, știința a prins viață prin experimente, joacă și multă creativitate. Peste 500 de elevi din Sebeș și Răchita au descoperit că atunci când intri în laborator cu curiozitate, chimia nu mai e doar o materie, devine o super-putere!
Ce am reușit împreună:
Ateliere DIY – elevii au construit modele moleculare și atomice, au descoperit „formula ciocolatei” și a hormonilor fericirii și iubirii, iar racheta buclucașă a adus zâmbete și entuziasm.
Salvez Planeta! – am fabricat detergenți eco-friendly și am discutat despre cum chimia poate fi prietenoasă cu mediul.
Te provoc la știință! – un quiz interactiv care a transformat cunoștințele de chimie într-o competiție plină de energie.
Expoziția finală – planșe, modele și experimente spectaculoase prezentate chiar de elevi, într-un eveniment care a arătat comunității cât de fascinantă poate fi chimia.
Rezultatele?
-500 de elevi implicați direct
-70 de profesori și părinți, beneficiari indirecți
-zeci de modele, experimente și ore de lucru
-100% curiozitate și implicare
Impactul proiectului s-a simțit nu doar în laborator, ci și în felul în care elevii privesc acum știința: cu curiozitate, încredere și dorința de a explora mai departe.
Felicitări tuturor elevilor, profesorilor, voluntarilor și partenerilor implicați, ați demonstrat că știința poate fi descoperită cu bucurie și poate deveni o super-putere care transformă comunitatea!”, a transmis Științescu Alba într-o postare publicată pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu: Conducea fără permis o mașină neînmatriculată
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu Un adolescent din județul Sibiu a fost suprins de polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei conducând fără permis o mașină neînmatriculată. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, […]
Cum s-a produs accidentul de pe DN 74 A, de la ieșirea din Câmpeni: Coliziune în urma nepăstrării distanței regulamentare. O femeie, rănită
Cum s-a produs accidentul de pe DN 74 A, de la ieșirea din Câmpeni: Coliziune în urma nepăstrării distanței regulamentare Luni, 29 septembrie 2025, în jurul orei 12.10, polițiștii rutieri din orașul Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74 A, pe raza orașului Câmpeni, a avut loc […]
Tânăr din Cugir REȚINUT pentru furt. Ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei într-o unitate medicală
Tânăr din Cugir REȚINUT pentru furt. Ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei într-o unitate medicală La 29 septembrie 2025, polițiștii din Cugir au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 24 de ani, suspectat de furt calificat. Acesta ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei, într-o unitate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și...
Rabla Auto 2025 | Bugetul destinat mașinilor non-electrice s-a epuizat în numai câteva minute
RABLA 2025: Buget redus și ecotichete terminate rapid pentru mașinile non-electrice RABLA 2025 a început astăzi, după mai multe amânări...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului
Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Sute de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Experimente, modele moleculare și atomice, printre activități
500 de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Au făcut experimente, modele moleculare și...
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu: Conducea fără permis o mașină neînmatriculată
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu Un adolescent din județul Sibiu a fost suprins de...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...