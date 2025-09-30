FOTO | Sute de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Experimente, modele moleculare și atomice, printre activități

500 de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Au făcut experimente, modele moleculare și atomice

Aproximativ 500 de elevi, din Sebeș și Răchita, au participat la Liceul German din oraș la proiectul „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”.

Activitatea a avut ca scop principal promovarea chimia, participând la diferite experimente, modele și ore de lucru, aducând entuziasm și zâmbete în rândul tinerilor.

Pe lângă elevii care au participat, la eveniment au fost prezenți și 70 de profesori și părinți care au fost implicați direct în activități.

,,Final de proiect – „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”

La Liceul German Sebeș, știința a prins viață prin experimente, joacă și multă creativitate. Peste 500 de elevi din Sebeș și Răchita au descoperit că atunci când intri în laborator cu curiozitate, chimia nu mai e doar o materie, devine o super-putere!

Ce am reușit împreună:

Ateliere DIY – elevii au construit modele moleculare și atomice, au descoperit „formula ciocolatei” și a hormonilor fericirii și iubirii, iar racheta buclucașă a adus zâmbete și entuziasm.

Salvez Planeta! – am fabricat detergenți eco-friendly și am discutat despre cum chimia poate fi prietenoasă cu mediul.

Te provoc la știință! – un quiz interactiv care a transformat cunoștințele de chimie într-o competiție plină de energie.

Expoziția finală – planșe, modele și experimente spectaculoase prezentate chiar de elevi, într-un eveniment care a arătat comunității cât de fascinantă poate fi chimia.

Rezultatele?

-500 de elevi implicați direct

-70 de profesori și părinți, beneficiari indirecți

-zeci de modele, experimente și ore de lucru

-100% curiozitate și implicare

Impactul proiectului s-a simțit nu doar în laborator, ci și în felul în care elevii privesc acum știința: cu curiozitate, încredere și dorința de a explora mai departe.

Felicitări tuturor elevilor, profesorilor, voluntarilor și partenerilor implicați, ați demonstrat că știința poate fi descoperită cu bucurie și poate deveni o super-putere care transformă comunitatea!”, a transmis Științescu Alba într-o postare publicată pe o rețea de socializare.

