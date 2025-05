FOTO | Sute de candele aprinse în cimitirul din Sântimbru, în memoria celor căzuți pentru patrie. Slujbă religiosă, depuneri de coroane și cântece patriotice, de Ziua Eroilor

Sute de candele aprinse în cimitirul din Sântimbru, în memoria celor căzuți pentru patrie. Slujbă religiosă, depuneri de coroane și cântece patriotice, de Ziua Eroilor

În ziua în care creștinii ortodocși celebrează Înălțarea Domnului, locuitorii din Sântimbru își amintesc și de eroii căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Sute de candele au fost aprinse, joi seară, 29 mai 2025, la mormintele din Cimitirul eroilor din Sântimbru. De Ziua Înălţării Domnului este marcată şi Ziua Eroilor, iar în comuna de lângă Alba Iulia, are loc an de an, un eveniment cu totul deosebit.

În prima parte a zilei, comunitatea din Sântimbru participă la slujba religioasă, la Biserica din sat. Ca de fiecare dată, s-au cântat cântări și s-au depus coroane pentru „eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”.

”Cu Hristos Înălțat, ne-am cinstit ca-n fiecare an și eroii. Căci nu putem avea un viitor demn, fără să ne amintim mereu trecutul! Ne-ați umplut inimile cu cântecele voastre, dragi copii și profesori. Ne-am bucurat de fiecare dintre dumneavoastră care ați fost alături de noi”, a scris edilul de la Sântimbru pe Facebook.

Evenimentul a luat naștere în urmă cu patru ani, la inițiativa edilului comunei, Iancu Popa, devenind deja tradiție. Un moment cu totul deosebit are loc seara, când oamenii, de la mic la mare, se strâng în cimitir cu candelele aprinse, care sunt așezate la mormintele înveșmântate în tricolor.

Pomenirea eroilor români la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Decizia a fost consfinţită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1999 şi 2001.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI