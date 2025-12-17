FOTO | ,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț
,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț
La cea de-a patra ediție a concertului de colinde organizat de Asociația Corală Doruleț din Ocna Mureș au participat cinci coruri: Corul Doruleț, Corul Armonia din Turda, Corul Astra din Câmpia Turzii, Corul Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu și Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români ( ASCOR) – filiala Alba Iulia împreună cu Grupul vocal ,,Serenitas” al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan din Alba Iulia.
Cu binecuvântarea arhierească a I.P.S Irineu al Alba Iulia, concertul a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în Biserica Ortodoxă ,,Nașterea Maicii Domnului” din Ocna Mureș, unde au fost prezenți și Pr. Protopop Ioan Bogdan, Pr. paroh Cristian Rațiu, Pr. Traian Ioan Duda, Pr. Constantin Purcariu, Pr. Razvan Muntenu.
De asemenea, oficialitățile orașului, dl. primar Silviu Vințeler, dl. viceprimar Paul Podariu, dl secretar Nicușor Pandor și doamna consilier Marcela Nicoară au confirmat susținerea morală și financiară a evenimentului. Ne-am bucurat de prezența, în mijlocul nostru, a președintelui Consiliului Județean Alba, dl. Ion Dumitrel.
Părintele Protop Ioan Bogdan a deschis seara cu un ales cuvânt duhovnicesc și a dat binecuvântare tuturor celor prezenți.
Primul cor din program a fost corul gazdă, corul Doruleț, dirijat de prof. Eva Foriko și prof. Levente Szocs. Pregătiți în multe ore de repetiții, coriștii s-au prezentat la un înalt nivel, colindele interpretate au atins ca un balsam sufletele celor prezenți.
Preotul Sebastian Zăhan a dirijat cu aceeasi măiestrie dintotdeauna Corul Armonia din Turda și Corul Mihai Vodă . Ambele coruri au impresionat prin interpretare și frumusețea colindelor bine alese.
Corul Astra din Câmpia Turzii, dirijat de prof. Rodica Trandafir a încântat auditoriu cu o serie de colinde exclusiv românești, iar calitatea interpretativă a adus bucurie și sensibilitate.
Concertul a fost încheiat de ASCOR și Grupul vocal ,,Serenitas” din Alba Iulia care au dat valoare colindelor tradiționale românești printr-o interpretare de excepție. Au fost apreciate acuratețea interpretării și puterea vocilor, precum și urarea de final.
Preotul paroh Cristian Rațiu a adus cuvânt de mulțumire corurilor prezente, exprimând bucuria trăită împreună, în așteptarea Nașterii lui Hristos.
Primarul orașului Ocna Mureș, dl .Silviu Vințeler și-a exprimat aprecierea asupra acestei serate corale de colinde, felicitând toate corurile și pe toți dirijorii .
Ca un gest de mulțumire și recunoștință, Asociația Corală Doruleț a pregătit pentru fiecare cor și dirijor trofee, diplome de apreciere și flori înmânate de dl. primar. De asemenea, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru susținerea permanentă, Asociația corală ,, Doruleț” a oferit o plachetă de apreciere părintelui protop și părintelui paroh.
Cu credința că toți cei prezenți la acest concert au fost pătrunși de semnificația coborârii Mântuitorului din cer pe pământ, în încheiere într-un cadru festiv toate corurile au colindat ,, O ce veste minunată!”
În fiecare colind se ascunde credința, speranța și bucuria Nașterii Domnului. Să ne deschidem sufletul către farmecul colindelor, căci ele sunt ,,aur, smirnă și tămâie”, izvorâte din inimi și purtate pe buze, ca daruri și ofrande aduse Pruncului Iisus.
Cosmina Barbu, Vicepreședinte Asociația Corală Doruleț
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit
TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit Un TIR încărcat cu sute de porci s-a răsturnat în urmă cu câteva momente pe pe E81, în zona localității Topa Mică. Șoferul a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale de urgență. […]
DSP Alba: 40 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: Peste 100 de persoane internate
DSP Alba: 40 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: Peste 100 de persoane internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis miercuri, 17 decembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ. Citește și: […]
Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat
Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar. Peste 500 de elevi au participat Peste 500 de elevi din Alba Iulia au fost implicați, luni, în acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile și a violenței în mediul școlar, desfășurate de polițiștii IPJ Alba în zona unităților de învățământ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul
Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce...
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de 750 de lei tocmai în 2026
Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de...
Știrea Zilei
Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății
Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății Albaiulienii...
Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție. Cine sunt cei șase procurori și un judecător
Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție Șapte magistrați din Alba, respectiv șase...
Curier Județean
FOTO | ,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț
,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația...
VIDEO | TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit
TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Opinii Comentarii
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...