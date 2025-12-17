FOTO | ,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț

,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț

La cea de-a patra ediție a concertului de colinde organizat de Asociația Corală Doruleț din Ocna Mureș au participat cinci coruri: Corul Doruleț, Corul Armonia din Turda, Corul Astra din Câmpia Turzii, Corul Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu și Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români ( ASCOR) – filiala Alba Iulia împreună cu Grupul vocal ,,Serenitas” al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan din Alba Iulia.

Cu binecuvântarea arhierească a I.P.S Irineu al Alba Iulia, concertul a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în Biserica Ortodoxă ,,Nașterea Maicii Domnului” din Ocna Mureș, unde au fost prezenți și Pr. Protopop Ioan Bogdan, Pr. paroh Cristian Rațiu, Pr. Traian Ioan Duda, Pr. Constantin Purcariu, Pr. Razvan Muntenu.

De asemenea, oficialitățile orașului, dl. primar Silviu Vințeler, dl. viceprimar Paul Podariu, dl secretar Nicușor Pandor și doamna consilier Marcela Nicoară au confirmat susținerea morală și financiară a evenimentului. Ne-am bucurat de prezența, în mijlocul nostru, a președintelui Consiliului Județean Alba, dl. Ion Dumitrel.

Părintele Protop Ioan Bogdan a deschis seara cu un ales cuvânt duhovnicesc și a dat binecuvântare tuturor celor prezenți.

Primul cor din program a fost corul gazdă, corul Doruleț, dirijat de prof. Eva Foriko și prof. Levente Szocs. Pregătiți în multe ore de repetiții, coriștii s-au prezentat la un înalt nivel, colindele interpretate au atins ca un balsam sufletele celor prezenți.

Preotul Sebastian Zăhan a dirijat cu aceeasi măiestrie dintotdeauna Corul Armonia din Turda și Corul Mihai Vodă . Ambele coruri au impresionat prin interpretare și frumusețea colindelor bine alese.

Corul Astra din Câmpia Turzii, dirijat de prof. Rodica Trandafir a încântat auditoriu cu o serie de colinde exclusiv românești, iar calitatea interpretativă a adus bucurie și sensibilitate.

Concertul a fost încheiat de ASCOR și Grupul vocal ,,Serenitas” din Alba Iulia care au dat valoare colindelor tradiționale românești printr-o interpretare de excepție. Au fost apreciate acuratețea interpretării și puterea vocilor, precum și urarea de final.

Preotul paroh Cristian Rațiu a adus cuvânt de mulțumire corurilor prezente, exprimând bucuria trăită împreună, în așteptarea Nașterii lui Hristos.

Primarul orașului Ocna Mureș, dl .Silviu Vințeler și-a exprimat aprecierea asupra acestei serate corale de colinde, felicitând toate corurile și pe toți dirijorii .

Ca un gest de mulțumire și recunoștință, Asociația Corală Doruleț a pregătit pentru fiecare cor și dirijor trofee, diplome de apreciere și flori înmânate de dl. primar. De asemenea, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru susținerea permanentă, Asociația corală ,, Doruleț” a oferit o plachetă de apreciere părintelui protop și părintelui paroh.

Cu credința că toți cei prezenți la acest concert au fost pătrunși de semnificația coborârii Mântuitorului din cer pe pământ, în încheiere într-un cadru festiv toate corurile au colindat ,, O ce veste minunată!”

În fiecare colind se ascunde credința, speranța și bucuria Nașterii Domnului. Să ne deschidem sufletul către farmecul colindelor, căci ele sunt ,,aur, smirnă și tămâie”, izvorâte din inimi și purtate pe buze, ca daruri și ofrande aduse Pruncului Iisus.

Cosmina Barbu, Vicepreședinte Asociația Corală Doruleț

