FOTO | Subiecte la Evaluarea Națională 2026, la matematică: Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă – figurile la geometrie
FOTO | Subiecte la Evaluarea Națională 2026, la matematică: Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă – figurile la geometrie
Elevii care au susținut miercuri, 24 iunie 2026, proba scrisă la matematică la Evaluarea Națională 2026 au primit varianta numărul 1.
Testarea a început la ora 09:00 și se încheie pentru majoritatea elevilor la ora 11:00. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot avea 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Vezi mai jos, în articol, cerințele primite de absolvenții de clasa a VIII-a.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pentru examenul propriu-zis s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Raportat la cei 162.616 elevi aflați în evidențele școlare la începutul anului, rezultă că aproximativ 14.600 de elevi, adică aproape 9% din generație, nu se regăsesc printre candidații înscriși la Evaluarea Națională.
La subiectul I au fost 6 subpuncte, fiind itemi obiectivi – tip grilă, fiecare punctat cu 5 puncte. La fel, subiectul al II-lea are 6 subpuncte, tot grilă și notate tot cu câte 5 puncte fiecare. La subiectul al III-lea, problemele nu mai sunt cu răspunsuri de tip grilă.
La subiectul al III-lea, una dintre cerințe a fost următoarea: „Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei.
(2p) a) Este posibil ca mingea să coste 153 de lei? Justifică răspunsul dat.
(3p) b) Dacă fiecare copil contribuie cu câte 24 de lei, atunci sunt în plus 12 lei. Determină cât costă mingea.”
Redăm subiectele primite de elevi:
Când vor fi comunicate rezultatele
Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele (afișate online și în școli/centre de examen) în data de 1 iulie, până la ora 12:00.
Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.
Calendar Evaluare Națională 2026
10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
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