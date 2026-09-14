Scandal la beție, la Horea: Bărbat din Bihor, reținut de polițiști după ce și-a amenințat partenera cu moartea și i-a distrus telefonul

Un bărbat din Bihor a fost reținut de polițiști și s-a ales cu ordin de protecție după ce și-a amenințat partenera cu moartea și i-a distrus telefonul.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 septembrie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Șuncuiuș, județul Bihor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 septembrie 2026, în jurul orei 18.30, bărbatul, în timp ce se afla pe raza localității Horea, împreună cu partenera sa, în vârstă de 41 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, i-ar fi adresat amenințări cu moartea acesteia, provocându-i o stare de temere și, ulterior, i-ar fi distrus telefonul.

Față de bărbat, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, acestuia fiindu-i interzis să se apropie de partenera sa.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere.

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