Amenzi de peste 9.500 lei date de polițiștii din Aiud, în urmei unei acțiuni în municipiu: Zeci de persoane și mașini verificate

Polițiștii din municipiul Aiud au desfășurat la data de 13 septembrie 2026, în intervalul orar 17.00 – 20.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 50 de verificări de persoane și peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 26 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.515 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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