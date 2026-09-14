Rata șomajului, în creștere în România: Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în rândul tinerilor, aproape 30%. Date INS
Rata șomajului, în creștere în România: Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în rândul tinerilor, aproape 30%. Date INS
Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de primele trei luni ale anului. Cea mai ridicată rată a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde șomajul a ajuns la 29,9%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
În acelaşi timp, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani), în trimestrul II 2026 a fost de 62,7%, în creştere faţă de trimestrul anterior, în timp ce în rândul populaţiei în vârstă de 20-64 ani, aceasta a fost de 68,8%, mai mare faţă de trimestrul anterior, scrie News.ro.
„Rata şomajului în trimestrul II 2026 a fost de 6,8%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în trimestrul I 2026. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,4 puncte procentuale (7,0% la femei, faţă de 6,6% la bărbaţi), iar pe medii rezidenţiale, de 6,1 puncte procentuale (10,1% în mediul rural, faţă de 4,0% în mediul urban). Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (29,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani)”, arată, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS), într-un comunicat de presă.
În trimestrul II 2026, populaţia activă a României era de 8,22 milioane persoane, din care 7,67 milioane persoane erau ocupate şi 558 100 erau şomeri.
INS mai arată că, în trimestrul II 2026, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 62,7%, în creştere cu 0,1% faţă de trimestrul anterior. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,8%, mai mare, comparativ cu trimestrul anterior.
La bărbaţi, rata de ocupare a fost mai mare (70,9%), faţă de 54,3% la femei şi la persoanele din mediul urban (69,0%, faţă de 56,1% în mediul rural). În acelaşi timp, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 15,3%.
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