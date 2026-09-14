Curier Județean

Adolescentă de 18 ani și concubinul ei, reținuți de polițiștii din Alba Iulia: Sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Adolescentă de 18 ani și concubinul ei, reținuți de polițiștii din Alba Iulia: Sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș

O adolescentă de 18 ani și concubinul ei au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia și sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal a propriului copilaș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 18 ani, din municipiul Alba Iulia, și față de un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Blaj, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lipsirea de libertate în mod ilegal.

La data de 13 septembrie 2026, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, având calitatea de asistent maternal, cu privire la faptul că minorul, în vârstă de 1 an și 10 luni, care îi era încredințat ar fi fost luat de către mama sa, fără acordul său.

Din primele verificări a reieșit că, în aceeași zi, în jurul orei 12.00, asistentul maternal, minorul și mama acestuia se aflau în incinta unui centru comercial din municipiul Alba Iulia, în vederea unei întâlniri între mamă și copil.

La un moment dat, tânăra, în vârstă de 18 ani, însoțită de concubinul său, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Blaj, ar fi plecat într-o direcție necunoscută, împreună cu minorul.

Polițiștii s-au mobilizat imediat și au desfășurat activități de căutare, în vederea identificării minorului și a celor două persoane, aceștia fiind depistați pe raza municipiului Alba Iulia.

Minorul nu a fost victima vreunei infracțiuni.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

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