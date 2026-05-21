„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, modificările la Legea Minelor, prin aprobarea OUG 77/2024, introducând noi reguli pentru exploatările miniere neenergetice și pentru saline.

Actul normativ permite redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare, la inițiativa autorităților competente și cu avizul ministrului de resort, în special pentru resurse considerate strategice. De asemenea, legea permite continuarea activităților miniere în cazul societăților aflate în insolvență și extinde posibilitățile de utilizare a golurilor miniere și a salinelor în scopuri turistice, medicale și comerciale.

Noile prevederi stabilesc că titularii licențelor miniere vor putea consolida, amenaja și utiliza golurile miniere cu aprobarea autorităților și cu respectarea legislației de mediu. Pentru folosirea acestora va fi introdusă o taxă anuală, stabilită prin hotărâre de Guvern și achitată anticipat până la 31 decembrie. Totodată, legea introduce redevențe diferențiate pentru apa minerală extrasă din aceeași sursă, în funcție de destinația utilizării: comercială sau terapeutică/balneară.

Susținătorii proiectului spun că modificările pot atrage investiții importante și fonduri europene pentru redeschiderea unor exploatări miniere din Hunedoara, Gorj și Bihor, dar și pentru dezvoltarea salinelor turistice și medicale, cum este cazul extinderii zonei turistice de la Salina Turda.

Potrivit dezbaterilor din Parlament, proiectele vizate depășesc câteva sute de milioane de euro și sunt considerate importante pentru independența României în materii prime strategice.

sursa: Radio România, Știrile Pro TV

foto – Salina Turda (arhivă; cu rol ilustrativ)