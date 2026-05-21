„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, modificările la Legea Minelor, prin aprobarea OUG 77/2024, introducând noi reguli pentru exploatările miniere neenergetice și pentru saline.

Actul normativ permite redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare, la inițiativa autorităților competente și cu avizul ministrului de resort, în special pentru resurse considerate strategice. De asemenea, legea permite continuarea activităților miniere în cazul societăților aflate în insolvență și extinde posibilitățile de utilizare a golurilor miniere și a salinelor în scopuri turistice, medicale și comerciale.

Noile prevederi stabilesc că titularii licențelor miniere vor putea consolida, amenaja și utiliza golurile miniere cu aprobarea autorităților și cu respectarea legislației de mediu. Pentru folosirea acestora va fi introdusă o taxă anuală, stabilită prin hotărâre de Guvern și achitată anticipat până la 31 decembrie. Totodată, legea introduce redevențe diferențiate pentru apa minerală extrasă din aceeași sursă, în funcție de destinația utilizării: comercială sau terapeutică/balneară.

Susținătorii proiectului spun că modificările pot atrage investiții importante și fonduri europene pentru redeschiderea unor exploatări miniere din Hunedoara, Gorj și Bihor, dar și pentru dezvoltarea salinelor turistice și medicale, cum este cazul extinderii zonei turistice de la Salina Turda.

Potrivit dezbaterilor din Parlament, proiectele vizate depășesc câteva sute de milioane de euro și sunt considerate importante pentru independența României în materii prime strategice.

sursa: Radio România, Știrile Pro TV

foto – Salina Turda (arhivă; cu rol ilustrativ)

România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate

România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate Economia României riscă să intre într-o perioadă de stagnare în 2026, după un avans modest estimat la doar 0,7% în 2025, urmând să își revină abia în 2027, când creșterea PIB ar putea ajunge la 2,3%, potrivit […]

Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”

Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr" Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE care conțin documente din primii ani ai tranziției, a anunțat, joi, 21 mai 2026, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. „Am reușit să redăm dreptul la adevăr, […]

Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar

Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar Comisia juridică a Senatului a adoptat la începutul săptămânii în curs un raport favorabil pentru o propunere legislativă care înăsprește sancțiunile pentru agresiunile îndreptate împotriva personalului medical, auxiliar și nemedical din unitățile sanitare. Proiectul prevede modificarea articolului 652 din Legea […]

