Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 22 – 28 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Fuze / Fuze: Diversiune explozivă Avanpremiera
Regia: David Mackenzie
Cu: Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington, Theo James, Gugu Mbatha-Raw
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, Razboi, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
O alertă privind un obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra-cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foști aliați se transformă în inamici, miza și adrenalina cresc direct proporțional.
Miercuri, Joi 19:00
Passenger / Pasagerul Avanpremiera
Regia: André Øvredal
Cu: Melissa Leo, Jacob Scipio, Lou Llobell, Devielle Johnson, Bonni Dichone
Gen Film: Horror
Durată: 94 min
Rating: N 15
La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând, încep să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor oriunde s-ar duce.
Miercuri, Joi 21:30
The Wedding / Nuntă ca-n Balcani
Regia: Igor Seregi
Cu: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlic, Linda Begonja, Vesna Trivalic, Nika Grbelja
Gen Film: Comedie
Durată: 98 min
Rating: AP 12
Un antreprenor croat cunoscut află, chiar de ziua lui, că se confruntă cu falimentul. Familia îi intră în birou cu un tort și muzicanți în timp ce fiica lui, care studiază la Londra, îl sună să-i ureze „La mulți ani!” și îl anunță că este însărcinată. Tatăl copilului este fiul unui ministru sârb.
Vineri pana Marti 21:30
Miercuri, Joi 19:30
Mă mut la mama
Regia: George Buzoianu, Gelu Colceag
Cu: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Paula Chirilă, Ana Odagiu, Doina Teodoru
Gen Film: Comedie
Durată: 90 min
Rating: AP 12
Adriana, o femeie de 65 de ani, încearcă să-și trăiască viața la maximum, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Fiii ei, Gabriel, un corporatist plin de sine, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional, îi invadează brusc viața, fiecare cu propriile crize. Gabriel jonglează cu o căsnicie tensionată și tentații extraconjugale, iar Andrei fuge de o relație distrusă și de eșecurile profesionale. Trei destine se ciocnesc sub același acoperiș, într-un carusel de situații comice, momente dramatice și revelații intime. Cei trei ajung să înțeleagă că familia, cu toate conflictele și absurditățile ei, rămâne singurul adăpost sigur.
Vineri pana Marti 17:10
Miercuri, Joi 17:35
Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D
Regia: James Cameron, Billie Eilish
Cu: Billie Eilish
Gen Film: Document, Muzica
Durată: 114 min
Rating: AG
Un film-concert 3D co-regizat de Billie Eilish și James Cameron care documentează show-urile artistei susținute în Manchster.
Vineri pana Marti 19:00
Star Wars: The Mandalorian and Grogu 3D / VIP 3D
Regia: Jon Favreau
Cu: Pedro Pascal, Sigourney Weaver
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 132 min
Rating: AP 12
Cândva un vânător de recompense singuratic, mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars.
3D: Vineri pana Marti 15:50; 21:00
Miercuri, Joi 14:00; 21:00
3D VIP: Vineri pana Joi 18:40
Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș
Regia: Karsten Kiilerich
Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning
Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic
Durată: 83 min
Rating: AG
După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.
Dublat: Vineri pana Marti 11:20; 15:25
Miercuri, Joi 11:30; 15:50
The Sheep Detectives / Turma vede urma
Regia: Kyle Balda
Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston
Gen Film: Actiune, Comedie, Mister
Durată: 109 min
Rating: AG
În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.
Dublat: Vineri pana Marti 11:30; 13:40
Miercuri, Joi 11:40
The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 VIP 2D
Regia: David Frankel
Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 120 min
Rating: AP 12
The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.
Vineri pana Joi 16:20
Michael 2D / VIP 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
2D: Vineri pana Marti 18:30; Miercuri, Joi 16:35
2D VIP: Vineri pana Joi 13:50; 21:15
David
Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes
Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical
Durată: 112 min
Rating: AG
David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.
Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.
Dublat: Vineri pana Marti 13:10
Miercuri, Joi 13:30
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Joi 11:50
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
