FOTO: Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: victorie la Under 13, alte două locuri pe podium și premii individuale

Student Sport Alba Iulia, la Cupa Mării Negre: victorie la Under 13, alte două locuri pe podium și premii individuale

Echipa de fotbal feminin Student Sport Alba Iulia a participat la turneul “Cupa Mării Negre” în cadrul cantonamentului de la Eforie Nord. Fetele din Cetatea Marii Uniri au reușit să se claseze pe podium, după cum urmează: locul întâi la Under 13, locul trei la Under 15 și locul doi la Under 17

De evidențiat sunt și premiile individuale cucerite: *Under 13: Ioana Bogdan – „Tânără speranță”; *Under 15: Antonia Giura – MVP-ul turneului, Geszika Bîrsan – cel mai bun fundaș; *Under 17: Mădălina Gheorghiu – cel mai bun atacant; *Cătălin Costea – premiul pentru cel mai bun antrenor. Dar iată câteva dintre rezultatele înregistrate: *Under 13: 4-3 cu UTA Arad, 2-0 cu Flacăra Bucovinei, 4-1 cu Rapid 1923 București; *Under 15: 1-3 cu UTA Arad, 4-0 cu Sporting Călmățuiu, 4-1 cu Dinamo București; *Under 17: 0-0 cu Minerul Lupeni, 6-0 cu CS Sport Max.

„Privind în urmă, nu putem decât să fim mândri de tot ce am realizat ca echipă și club sportiv. Au fost zile intense, pline de muncă, cu până la 2-3 meciuri pe zi, dar și momentele de pe plajă care ne-au apropiat mai mult ca echipă. Acest cantonament a fost un test de foc pentru echipa noastră, iar fetele au răspuns cu o dăruire și o ambiție incredibilă. Le mulțumesc jucătoarelor pentru efortul depus și tuturor susținătorilor care cred în noi”, a spus Cătălin Costea.

Lotul cu care Student Sport a realizat aceste rezultate excelente a fost format din: Bogdan Ioana, Mitrofan Iulia, Cristea Raluca Bîrsan Geszika, Tokacs Ingrid, Goța Ariana, Giura Antonia, Șimandi Daria, Oargă Maria, Gheorghiu Mădălina, Toma Sonia, Cosma Oana, Cosma Ionela, Scrob Anamaria, Borcea Ionela, Rusu Luciana, Sârbu Ayana, Câmpean Raluca, Urs Antonya, Anca Emanuela, Șuteu Maria Lavinia.

