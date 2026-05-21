Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului

Lista evenimentelor organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026 a fost comunicată, joi, 21 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Principilor Transilvaniei.

De pe lista evenimentelor de anul acesta nu putea lipsi Alba Fest, Sărbătoarea Muzicii sau Alba Iulia Music and Fim Festival. Nu au fost trecute cu vederea nici Festival de România, RowMania, Festival de România de Ziua Națională și târgul de Crăciun în Piața Cetății.

LISTA EVENIMENTELOR 2026

23 mai – Noaptea Muzeelor, Palatul Principilor Transilvaniei

24 mai-20 iunie – BrickCarolina – expoziție Lego, Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
24 mai-20 iunie – Brickasso Art – memorie și poveste vizuală (tablouri din piese Lego), Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
24 mai-20 iunie – Retro Batman – figurine de colecție din anii 90, Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

31 mai-1 iunie – Ținutul fericirii – festival de joacă, Esplanada Palatului Copiilor – Cetate

31 mai – Cupa Alba Iulia la ciclism – Etapa națională U7-U15, Alba Iulia

1 iunie – Cursa copiilor la ciclism (2-14 ani), Alba Iulia

5-6 iunie – Super Rally, Alba Iulia

6 iunie – Carolina Fitness Festival, Piața Cetății

6 iunie – Classic for kids, Palatul Principilor Transilvaniei

10 iunie 2026 – 17 ianuarie 2027 – Expoziție temporară: „Artă și mister. Ceramica habană și Principii Transilvaniei”, Palatul Principilor Transilvaniei

12-14 iunie – AlbaFest, Piața Cetății

22-26 iunie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei

01 iulie 2026 – 06 septembrie 2026 – Expoziție temporară: „Tonitza 140 – chipuri, priviri, emoții”, Palatul Principilor Transilvaniei

19-21 iunie – Hackathon in4it-UAB, Piața Cetății

20 iunie – #Difffusion, Muzeul Principia

27 iunie – Conferință: Theodor Paleologu – „Ce ne facem cu atâția proști?”, Palatul Principilor Transilvaniei

3-4 iulie – Praetorian Gates, Latura de Sud a Cetății Alba Carolina

10-12 iulie – Sărbătoarea Muzicii, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei

13-17 iulie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei

14-18 iulie – Barockada, Palatul Principilor Transilvaniei

23-26 iulie – Imagine Fest, Piața Cetății, Latura de Vest a Cetății Alba Carolina

27-31 iulie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei

31 iulie – 2 august – Orange weekends, Piața Cetății

8 august – RowMania, Râul Mureș

14-16 august – Festivalul Roman Apulum, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor – Cetate,

15 august – Alba Carolina Bike Race – Campionatul Balcanic de MTB XCM, Alba Iulia

21-23 august – Alba Iulia Music & Film Festival, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei, Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, Latura de Vest a Cetății Alba Carolina

19 septembrie – Caravana de vâslit pe Mureș, Râul Mureș

25-27 septembrie – Cupa „Patrula Airsoft”, Cetatea Alba Carolina

9-11 octombrie – Festival din Țara Vinului, Palatul Principilor Transilvaniei

1-4 octombrie – Târg de antichități, Latura de Nord a Cetății Alba Carolina

15 octombrie – Sărbătoarea Încoronării, Palatul Principilor Transilvaniei

22-24 octombrie – Conferință Iancu de Hunedoara

6-8 noiembrie – CivicON, Palatul Principilor Transilvaniei

25-27 noiembrie – Conferința „Casele Puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă (cca. 1000–1700)”, ediția a II-a, Palatul Principilor Transilvaniei

28 noiembrie – 1 Decembrie – Festival de România, Piața Cetății

5-31 decembrie – Târg de Crăciun, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei

