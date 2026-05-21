Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului
Lista evenimentelor organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026 a fost comunicată, joi, 21 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Principilor Transilvaniei.
De pe lista evenimentelor de anul acesta nu putea lipsi Alba Fest, Sărbătoarea Muzicii sau Alba Iulia Music and Fim Festival. Nu au fost trecute cu vederea nici Festival de România, RowMania, Festival de România de Ziua Națională și târgul de Crăciun în Piața Cetății.
Citește și: 12-14 iunie 2026 | Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina
LISTA EVENIMENTELOR 2026
23 mai – Noaptea Muzeelor, Palatul Principilor Transilvaniei
24 mai-20 iunie – BrickCarolina – expoziție Lego, Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
24 mai-20 iunie – Brickasso Art – memorie și poveste vizuală (tablouri din piese Lego), Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
24 mai-20 iunie – Retro Batman – figurine de colecție din anii 90, Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
31 mai-1 iunie – Ținutul fericirii – festival de joacă, Esplanada Palatului Copiilor – Cetate
31 mai – Cupa Alba Iulia la ciclism – Etapa națională U7-U15, Alba Iulia
1 iunie – Cursa copiilor la ciclism (2-14 ani), Alba Iulia
5-6 iunie – Super Rally, Alba Iulia
6 iunie – Carolina Fitness Festival, Piața Cetății
6 iunie – Classic for kids, Palatul Principilor Transilvaniei
10 iunie 2026 – 17 ianuarie 2027 – Expoziție temporară: „Artă și mister. Ceramica habană și Principii Transilvaniei”, Palatul Principilor Transilvaniei
12-14 iunie – AlbaFest, Piața Cetății
22-26 iunie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei
01 iulie 2026 – 06 septembrie 2026 – Expoziție temporară: „Tonitza 140 – chipuri, priviri, emoții”, Palatul Principilor Transilvaniei
19-21 iunie – Hackathon in4it-UAB, Piața Cetății
20 iunie – #Difffusion, Muzeul Principia
27 iunie – Conferință: Theodor Paleologu – „Ce ne facem cu atâția proști?”, Palatul Principilor Transilvaniei
3-4 iulie – Praetorian Gates, Latura de Sud a Cetății Alba Carolina
10-12 iulie – Sărbătoarea Muzicii, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei
13-17 iulie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei
14-18 iulie – Barockada, Palatul Principilor Transilvaniei
23-26 iulie – Imagine Fest, Piața Cetății, Latura de Vest a Cetății Alba Carolina
27-31 iulie – Tabăra MilitArt, Palatul Principilor Transilvaniei
31 iulie – 2 august – Orange weekends, Piața Cetății
8 august – RowMania, Râul Mureș
14-16 august – Festivalul Roman Apulum, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor – Cetate,
15 august – Alba Carolina Bike Race – Campionatul Balcanic de MTB XCM, Alba Iulia
21-23 august – Alba Iulia Music & Film Festival, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei, Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, Latura de Vest a Cetății Alba Carolina
19 septembrie – Caravana de vâslit pe Mureș, Râul Mureș
25-27 septembrie – Cupa „Patrula Airsoft”, Cetatea Alba Carolina
9-11 octombrie – Festival din Țara Vinului, Palatul Principilor Transilvaniei
1-4 octombrie – Târg de antichități, Latura de Nord a Cetății Alba Carolina
15 octombrie – Sărbătoarea Încoronării, Palatul Principilor Transilvaniei
22-24 octombrie – Conferință Iancu de Hunedoara
6-8 noiembrie – CivicON, Palatul Principilor Transilvaniei
25-27 noiembrie – Conferința „Casele Puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă (cca. 1000–1700)”, ediția a II-a, Palatul Principilor Transilvaniei
28 noiembrie – 1 Decembrie – Festival de România, Piața Cetății
5-31 decembrie – Târg de Crăciun, Piața Cetății, Palatul Principilor Transilvaniei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun” Zeci de cetățeni și susținători a unei comunități responsabile, solicită Primăriei Municipiului Alba Iulia și Consiliului Local să renunțe la organizarea spectacolelor cu artificii în cadrul Zilelor Orașului și al altor […]
12-14 iunie 2026 | Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina
Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai […]
UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate Economia României...
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la...
Știrea Zilei
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru...
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film...
Curier Județean
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie Reprezentanţii...
VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților. Două persoane, rănite
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...