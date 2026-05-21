12-14 iunie 2026 | Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina

Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina

Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.

Printre aceștia se numără artiști români cunoscuți la nivel internațional, precum INNA, dar și trupe consacrate din țara noastră, precum Paraziții, Direcția 5 și Compact.

Pentru iubitorii de muzică rock, Alternosfera, formație fondată la Chișinău și una dintre cele mai populare din țara noastră, urmează să susțină un show incendiar. Alți artiști care vor ajunge pe scena Alba Fest 2026 sunt: Erika Isac, Mario Fresh, Lidia Buble.

Acestea sunt doar câteva dintre numele anunțate care vor face un show incendiar în Cetatea Alba Carolina.

Reamintim că, și spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest 2026 va fi unul grandios.

Cele trei zile de sărbătoare ale municipiului Alba Iulia vor culmina cu un megaspectacol de focuri de artificii (spectacol piro-muzical – efecte pirotehnice sincronizate pe fond muzical).

Acesta va avea loc duminică, 14 iunie 2026, între orele 23:00-00:00.

