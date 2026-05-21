12-14 iunie 2026 | Alba Fest 2026: INNA, Paraziții, Direcția 5 și Compact, printre artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina

Bogdan Ilea

Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.

Printre aceștia se numără artiști români cunoscuți la nivel internațional, precum INNA, dar și trupe consacrate din țara noastră, precum Paraziții, Direcția 5 și Compact.

Pentru iubitorii de muzică rock, Alternosfera, formație fondată la Chișinău și una dintre cele mai populare din țara noastră, urmează să susțină un show incendiar. Alți artiști care vor ajunge pe scena Alba Fest 2026 sunt: Erika Isac, Mario Fresh, Lidia Buble.

Acestea sunt doar câteva dintre numele anunțate care vor face un show incendiar în Cetatea Alba Carolina.

Reamintim că, și spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest 2026 va fi unul grandios.

Cele trei zile de sărbătoare ale municipiului Alba Iulia vor culmina cu un megaspectacol de focuri de artificii (spectacol piro-muzical – efecte pirotehnice sincronizate pe fond muzical).

Acesta va avea loc duminică, 14 iunie 2026, între orele 23:00-00:00.

PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”

PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun" Zeci de cetățeni și susținători a unei comunități responsabile, solicită Primăriei Municipiului Alba Iulia și Consiliului Local să renunțe la organizarea spectacolelor cu artificii în cadrul Zilelor Orașului și al altor […]

Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului

Lista evenimentelor organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026 a fost comunicată, joi, 21 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Principilor […]

UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba

Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]

