FOTO | Strat de zăpadă de peste 30 de centimetri în Alba Iulia: Cum va fi vremea în următoarele ore

Strat de zăpadă de peste 30 de centimetri în Alba Iulia: Cum va fi vremea în următoarele ore

Stratul de zăpadă măsura, luni, 5 ianuarie 2026, la ora 8.00, 31 de centimetri la Alba Iulia, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Măsurătorile meteorologilor indicau, de asemenea, grosimi ale stratului de zăpadă de 28 de centimetri la Blaj, 26 de centimetri la Câmpeni și 23 de centimetri la Sebeș.

Este vorba, de asemenea, de raportări de luni, 5 ianuarie 2026, ora 8.00.

Specialiștii afirmă că va continua să ningă, însă precipitațiile vor deveni treptat mixte.

Conform ANM, pe parcursul zilei de luni, 5 ianuarie 2026, vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

