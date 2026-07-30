Tragedie de neimaginat: Primarul comunei Bucerdea Grânoasă a fost găsit spânzurat. Edilul a candidat la alegerile locale din partea AUR
Tragedie de neimaginat: Primarul comunei Bucerdea Grânoasă a fost găsit spânzurat. Edilul a candidat la alegerile locale din partea AUR
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, 30 iulie 2026, în podul locuinței sale, de către soția sa.
Potrivit surselor ziarulunirea.ro, este vorba despre Vasile Sevestrean, primarul comunei Bucerdea Grânoasă, membru AUR.
Ce spune Poliția din Alba
La data de 30 iulie 2026, în jurul orei 16.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cu privire la faptul că soțul ei a fost găsit spânzurat în podul imobilului de domiciliu.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.
Examinarea preliminară a trupului nu a evidențiat urme de violență.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs acest eveniment.
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