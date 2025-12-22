FOTO ȘTIREA TA | Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale”

Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale”

O fotografie care surprinde o trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi a fost publicată într-un grup, pe o rețea de socializare. Imaginea a stârnit reacții din partea comunității din Alba Iulia.

O persoană care se afla în trecere a surprins o imagine cu trotineta electrică aruncată în râu. Poza a fost surprinsă de pe podul Ampoi, lângă Alba Carolina Mall.

Imaginea a strâns zeci de reacții și comentarii, deoarece internauții au dezbătut pe marginea subiectului, făcând referire la regulile elementare de bun-simț:

,,Sunt copii voștri cei care se comporta așa. De când nu ați mai verificat ce fac când nu sunt acasă și ce anturaj au? Plin de adolescenți teribiliști în oraș care vandalizeaza tot ce ating. Eșecul vostru ca și părinți”, a comentat un utilizator.

,,Râdem, glumim, dar asta e nivelul de bun simț și educație al unora”, a scris un bărbat.

,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei,mai bine o aruncă pe vale”, se mai observă într-un comentariu.

Internauții au glumit pe marginea subiectului, deoarece, recent RCA-ul a devenit obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI