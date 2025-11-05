FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”
Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”
O fotografie care surprinde o mașină parcată în fața unei treceri de pietoni a fost publicată, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Aiud.
Imaginea distribuită surprinde cum un șofer, care nu ține cont de regulile de circulație sau de pietonii care folosesc trecerea, a decis să parcheze, pentru un interval de timp, autoturismul într-un mod neregulamentar.
Fotografia publicată alături de textul ,,cei 7 ani de acasă lipsesc la acest individ” a strâns zeci de reacții și mai multe comentarii. Utilizatorii au dezbătut pe marginea subiectului:
,,Acolo cam tot timpul stau mașinile”, a comentat un bărbat.
,,La ăștia așa le place să parcheze pe trecerile de pietoni în orice cartier a orașului!”, a remarcat un utilizator.
