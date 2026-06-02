FOTO ȘTIREA TA | TIR ieșit de pe carosabil la Câlnic: Șoferul ar fi pierdut controlul din cauza drumului umed

TIR ieșit de pe carosabil la Câlnic: Șoferul ar fi pierdut controlul din cauza drumului umed

Un șofer aflat la volanul unui TIR a ajuns într-un șanț, în zona camping Câlnic, în dimineața zilei de marți, 2 iunie 2026.

Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare. Din acestea reiese că, cel mai probabil din cauza carosabilului umed și a apropierii unei curbe, șoferul a pierdut controlul direcției, iar partea din spate a autovehiculului a ajuns în zona verde de lângă carosabil.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime. Polițiștii din Alba nu au fost solicitați la fața locului.

