FOTO ȘTIREA TA | Stație de încărcare din Alba Iulia, „protejatӑ” de zăpadă. Șoferii nu pot ajunge la ea din cauza stratului gros
Stație de încărcare din Alba Iulia, „protejată” de zăpadă. Șoferii nu pot ajunge la ea din cauza stratului gros
Zăpada care a acoperit orașul în ultimele zile le-a creat dificultăți nu doar pietonilor și autorităților locale, nevoite să intervină pentru deszăpezirea străzilor, ci și șoferilor.
Conducătorii auto care folosesc autoturisme electrice se confruntă cu situații neplăcute, deoarece unele stații de încărcare din oraș au devenit inaccesibile din cauza stratului gros de zăpadă. Practic, șoferii nu pot ajunge la acestea pentru a-și încărca vehiculele.
Un exemplu în acest sens este stația de încărcare din Piața Alessandria, situată vizavi de sediul IPJ Alba. Acolo, accesul este aproape imposibil, deoarece zăpada acumulată împiedică apropierea autoturismelor de punctul de încărcare.
Așadar, șoferii care doresc să folosească această stație se lovesc de o problemă neobișnuită, care, cel puțin pentru moment, nu a fost rezolvată.
