FOTO-ȘTIREA TA | Starea jalnică a unui drum județean din Alba i-a scos din sărite pe localnici: „Drumul Iadului s-a umplut de draci”

Jurnalistul Iosif Gligor descrie într-o postare în mediul online starea jalnică a Drumului Județean 705 din Alba, care leagă Zlatna de Almașu Mare și ajunge până la limita cu județul Hunedoara.

Starea de fapt i-a scos din sărite pe localnici. Aproape 200 de cetățeni din comuna Almașu Mare au semnat o petiție adresată, prin intermediul viceprimarului comunei, Petru Cosmin Burz, Instituției Prefectului Județul Alba, Consiliului Județean Alba și ISU Alba.

„Nu pentru lux, nu pentru autostradă suspendată, ci pentru reluarea lucrărilor pe DJ 705, drumul care leagă Zlatna de Almașu Mare și care, în prezent, „reprezintă un risc de natură vitală pentru cetățenii comunei”. Cu alte cuvinte, un drum pe care viața circulă pe avarii.

Locuitorii spun că trăiesc zilnic cu frica în sân. Nu metaforic, ci foarte concret. Viața și siguranța lor sunt puse la încercare zi de zi, pentru că ambulanța și pompierii ajung doar în condiții extrem de grele! Dacă ajung! La Almașu Mare, supraviețuirea pare să fie o combinație între sănătate de fier, nervi tari și un noroc chior. Practic, boala e un risc, iar urgența – un test de răbdare!

Petiția nu este doar un strigăt de disperare aruncat în golul instituțional, ci și un document cu greutate legală. Ea „constituie un semnal de atenționare, legal, pentru încălcarea flagrantă a OG 43/1997, articolul 5, privind viabilitatea și siguranța drumurilor, respectiv siguranța cetățenilor”. Pe românește: legea există, drumul nu.

În acest context, cetățenii din Almașu Mare nu mai cer minuni. Minunile sunt pentru sărbători. Ei cer explicații. Cer Consiliului Județean Alba să explice public cum s-a ajuns aici și de ce un drum județean, plătit din bani publici, a ajuns să poarte, pe deplin justificat, numele de „Drumul Iadului”.

Un nume care nu mai e o metaforă. E un diagnostic!”, detaliază jurnalistul Iosif Gligor.

„Drumul Iadului s-a umplut de draci! Si de cruci! Dacǎ ai draci pe tine si vrei sa scapi de ei, apoi nu există loc mai bun decât drumul județean DJ 705 dintre Zlatna si Almașu Mare – sau invers, că tot același drac e!

Plin de gropi, cratere, noroi, mizerie… Aici e locul unde șoferii își fac cruci în draci si înjură de toți sfinții!

De câțiva ani buni, Consiliul Județean Alba tot promite că-l va asfalta. Ba chiar in septembrie au turnat vreo 800 de metri de asfalt. De atunci nimic!

Gropi, denivelări, noroi, cǎ ți-e si frică sa nu te înghitǎ pământul. De cum intrǎ pe acest drum, șoferii înjură de mama focului, la fiecare groapa si își fac cruce înainte de orice crater.

Sǎtui de minciuni, sătenii s-au decis sa strângă semnături și sǎ facă pancarte pe care sa scrie, din kilometru în kilometru, „BUN VENIT ÎN IAD!”

DJ 705 nu e doar un drum, e un loc pentru cei care vor să-și exerseze noile înjurăturile și să-și facă cruci pentru prima dată în viață!”, mai scrie jurnalistul Iosif Gligor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI