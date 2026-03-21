FOTO-ȘTIREA TA | Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia

Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia

La noua Bază Sportivă Micești, un loc care ar trebui să încurajeze mișcarea și respectul pentru un stil de viață sănătos, imaginea aparentă de nou, cochet și primitor este umbrită de mizeria „afișată” la loc de cinste.

Gunoaie aruncate la întâmplare, coji de semințe împrăștiate peste tot și lipsă crasă de grijă față de spațiul comun.

Acestea sunt aspectele dezolante relevate și de imaginile transmise de un cititor ziarulunirea.ro.

„Cam asta-i „civilizația” în municipiul „smart” Alba Iulia.

Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să păstrăm curățenia, să folosim coșurile de gunoi și să respectăm locul de care ne bucurăm cu toții.

Doar prin implicare și bun simț putem transforma baza sportivă într-un spațiu civilizat și plăcut pentru toți”, a transmis cititorul ziarulunirea.ro.

