FOTO ȘTIREA TA | Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Motorina premium a ajuns la 9,87 lei pe litru la o benzinărie Rompetrol din Alba Iulia, în timp ce benzina premium se vinde cu 9,51 lei, ieri seară, 17 martie 2026.

În același timp, carburanții standard au prețuri ceva mai mici: motorina se vinde cu 9,27 lei pe litru, iar benzina standard a ajuns la 8,75 lei pe litru.

Totuși, în ultimele șapte zile, prețurile au înregistrat o creștere semnificativă, pe fondul războiului și al tensiunilor tot mai accentuate din Orientul Mijlociu.

Reamintim că, pe data de 11 martie, situația din Alba Iulia stătea în felul următor: prețul mediu la benzină standard: 8,34 lei/litru, iar motorină standard: 8,82 lei/litru.

Prețurile la benzinăria Rompetrol, pe data menționată anterior erau:

Benzină standard: 8.39 lei/litru

Motorină standard: 8.89 lei/litru

Prețurile de la benzinăria Rompetrol au crescut cu 36 de bani pe litru în cazul benzinei standard, de la 8,39 lei la 8,75 lei, și cu 38 de bani pe litru în cazul motorinei standard, de la 8,89 lei la 9,27 lei.

