Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Motorina premium a ajuns la 9,87 lei pe litru la o benzinărie Rompetrol din Alba Iulia, în timp ce benzina premium se vinde cu 9,51 lei, ieri seară, 17 martie 2026.

În același timp, carburanții standard au prețuri ceva mai mici: motorina se vinde cu 9,27 lei pe litru, iar benzina standard a ajuns la 8,75 lei pe litru.

Totuși, în ultimele șapte zile, prețurile au înregistrat o creștere semnificativă, pe fondul războiului și al tensiunilor tot mai accentuate din Orientul Mijlociu. 

Reamintim că, pe data de 11 martie, situația din Alba Iulia stătea în felul următor: prețul mediu la benzină standard: 8,34 lei/litru, iar motorină standard: 8,82 lei/litru. 

Prețurile la benzinăria Rompetrol, pe data menționată anterior erau: 

  • Benzină standard: 8.39 lei/litru
  • Motorină standard: 8.89 lei/litru

Prețurile de la benzinăria Rompetrol au crescut cu 36 de bani pe litru în cazul benzinei standard, de la 8,39 lei la 8,75 lei, și cu 38 de bani pe litru în cazul motorinei standard, de la 8,89 lei la 9,27 lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc" La câteva zeci de ore de la startul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia una dintre biciclete a fost aruncată și abandonată într-o zonă din Bărăbanț.  Cu toate că de când sistemul a intrat în funcțiune […]

VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?" Un videoclip care prezintă o situație violentă a fost publicat pe o rețea de socializare, de mai multe persoane din județul Alba. Imaginile surprind o bătaie în toată […]

Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată" Un bărbat din Alba Iulia a semnalat, pe o rețea de socializare, o situație care persistă în oraș, mai exact lipsa locurilor de parcare îi determină […]

