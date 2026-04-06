FOTO ȘTIREA TA | Pietonii din Alba Iulia, obligați să ocolească mașinile parcate pe trotuar: „Dacă ești cu căruciorul de bebe, trebuie să ieși în drum”

Pietonii din Alba Iulia, obligați să ocolească mașinile parcate pe trotuar: „Dacă ești cu căruciorul de bebe, trebuie să ieși în drum”

Pietonii din Alba Iulia sunt nevoiți, în mod constant, să se ferească de mașinile parcate pe trotuare. Situația devine cu atât mai neplăcută pentru cei care își plimbă copiii în cărucior.

Un astfel de exemplu a fost relatat de o persoană anonimă pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia. Mai exact, aceasta a povestit că, în zona Liceului Economic, numeroși șoferi își parchează autoturismele pe trotuar.

Postarea face referire și la persoanele cu dizabilități sau la bicicliști, care, la rândul lor, întâmpină dificultăți în a-și continua deplasarea din cauza autoturismelor parcate. Mesajul publicat integral de persoana anonimă este următorul:

„Cum mergi de la Liceul Economic către gară, pe partea cu liceul, abia treci de locul pe care ți-l lasă unii șoferi. Deși au loc în curte să își bage mașinile (și cele de vânzare, dar și aceasta din poză), dacă ești cu căruciorul de bebe, trebuie să ieși în drum, pe trotuar, că nu încapi. Să nu mai vorbesc despre cărucioarele pentru persoane cu handicap, care sunt mult mai mari. Sau despre biciclete. Nu se poate face nimic? Ori să le bage în curți, ori să le parcheze peste drum, că e o parcare goală acolo, fix sub scările care urcă la biserica de lemn.”

