Ştirea Ta

Foto știrea ta | O șoferiță a uitat să tragă frâna de mână la mașină în zona parcării Policlinicii Alba Iulia: Autoturismul a lovit și rupt o barieră. „Aproape să producă accident”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

O șoferiță a uitat să tragă frâna de mână la mașină în zona parcării Policlinicii Alba Iulia: Autoturismul a lovit și rupt o barieră. „Aproape să producă accident”

Un utilizator anonim a publicat pe o rețea de socializare un filmuleț în care o mașină lovește și ,,rupe” o barieră din parcarea Policlinicii Alba Iulia și a Spitalului Județean.

Mai exact, autoturismul VW Golf, de culoare argintie, se deplasează câțiva metri în spate, după ce șoferița a uitat să tragă frâna de mână. Mașina se oprește într-o barieră.

Incidentul putea fi cu atât mai grav, având în vedere că mașina a ajuns pe o stradă. Din fericire, unul dintre participanții la trafic a observat autoturismul și a oprit.

Mesajul integral publicat de persoana care a postat videoclipul este:

,,Parcarea Policlinicii Alba Iulia și a Spitalului județean. Mașina VW GOLF argintiu , lăsată fără frână de mână, aproape să producă accident, lovește bariera și o rupe, proprietara se urcă în mașină și pleacă.

Cine cunoaște proprietarul sau se recunoaște în imagini,rog să mă contacteze, să lase un număr de telefon, în caz contrar imaginile ajung la poliție.”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

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