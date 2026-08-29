Sport

Foto: CS Ocna Mureș, victorie clară la Aiud, în prima etapă a SuperLigii, duble aiudeanul Coltor și Socaci

Dan HENEGAR

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Runda inaugurală a Superligii Alba a debutat la Daia Română și Aiud

CS Ocna Mureș, victorie clară la Aiud, în prima etapă a SuperLigii, duble aiudeanul Coltor și Socaci

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*Spicul Daia Română – Inter Unirea 0-0. O remiză albă la debutul sezonului, confruntare în care s-a remarcat Raul Miclea (Spicul, n. în 2009), venit de la LPS Sebeș. Dăienii au două întâlniri la rând în fața fanilor și continuă criza pe teren propriu: aproape un an de când nu au mai învins (octombrie 2025). Inter Unirea, revelația sezonului anterior, cu clasarea pe podium, confirmă că rămâne o nucă tare;

*CSM Aiud – CS Ocna Mureș 1-4 (1-2)

Confruntare interesantă, un duel al orgoliilor din istorie, în care noua echipă a Aidului a deschis scorul, în fața unei asistențe numeroase, peste 500 de spectatori. Egalarea a venit dintr-un penalty transformat de un aiudean, Coltor, golghteterul „Sodei dragă”. Ocnamureșenii s-au impus clar în primul din cele două jocuri consecutive externe, asta după ce oponenții au rămas în inferioritate numerică mai bine de o repriză: S. Șimandi, fostul echipier al „alb-albaștrilor” a fost eliminat în minutul 42, după două avertismente (primul, în minutul 29, eronat, în loc de penalty). În actul secund, portarul Stângă a făcut minuni între buturi și a evitat egalarea, iar aiudeanul Coltor și mai apoi Socaci au realizat dubla.

După amiază sunt întâlnirile

*Performanța Ighiu – Industria Galda de Jos;

*Academia Șona – Școala de Fotbal Valea Frumoasei;

*CSM Sebeș  – Viitorul Sântimbru.

Foto: Cosmin Georgiu (CSM Aiud)

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