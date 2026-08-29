Sport

Andrei Rațiu, transfer în Premier League: Jucătorul din Alba va ajunge la o echipă cotată la aproape 350 de milioane de euro

Bogdan Ilea

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Andrei Rațiu, transfer în Premier League: Jucătorul din Alba va ajunge la o echipă cotată la aproape 350 de milioane de euro

Renumitul jurnalist italian Matteo Moretto, specialist în transferuri la publicația spaniolă Marca, anunță sâmbătă dimineață, 29 august 2026, că internaționalul român Andrei Rațiu (28 de ani) este foarte aproape de un transfer în Premier League.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de jurnalist, Rațiu și-a dat deja acordul pentru mutarea la Fulham și negocierile dintre el și londonezi sunt încheiate. Fulham e foarte aproape să ajungă la un acord și cu Rayo Vallecano.

„Exclusiv: Fulham se află în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu.

Conversațiile dintre ambele părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis pentru transferul în Premier League.

Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a informat jurnalistul Matteo Moretto, pe pagina sa de X.

Potrivit transfermarket, Fulham este cotată la o valoare de 348 milioane de euro.

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