FOTO ȘTIREA TA | Nepăsare pe o stradă din Alba Iulia. Un șofer și-a parcat mașina pe pista de biciclete: ,,Atunci când nu există respect și bun simț”

Nepăsare pe o stradă din Alba Iulia. Un șofer și-a parcat mașina pe pista de biciclete: ,,Atunci când nu există respect și bun simț”

Un șofer și-a parcat mașina pe o pistă de biciclete pe o stradă din Alba Iulia fără să țină cont de eventualii bicicliști care o folosesc și situația neplăcută creată de acesta.

Mai exact, autoturismul a fost parcat pe întreaga suprafață a pistei de biciclete, blocând accesul total pe acea porțiune. Șoferul nu a ținut cont de regulile de bun simț și și-a lăsat mașina fără să îi pese de regulile de circulație.

Un trecător a fotografiat parcarea ,,de nota 10” a șoferului și le-a publicat pe o rețea de socializare, alături de textul: ,,atunci când nu există respect și bun simț”. Postarea a strâns zeci de reacții și comentarii în doar câteva ore:

,,Din păcate, anormalitatea este văzută ca normalitate de foarte mulți. Păcat. Și se pare că nici cei de la Poliția Locală, care ar trebui să ia măsuri, nu o fac, tocmai ca să nu deranjeze anumite persoane”, a scris un utilizator.

,,Nu e singura parcare de acest fel. Corect, nu este legală. Dar, atâta timp cât avem loc să o ocolim, o facem și mergem mai departe”, a fost opinia unui bărbat.

