FOTO ȘTIREA TA | Locuitorii din cartierul Arex din Alba Iulia s-au săturat de lucrările la un drum: ,,Să iau căruciorul și copilul și să sar peste șanțuri”

Locuitorii din cartierul Arex din Alba Iulia s-au săturat de lucrările la un drum: ,,Să iau căruciorul și copilul și să sar peste șanțuri”

Locuitorii din cartierul Arex sunt tot mai nemulțumiți de situația creată pe una dintre străzile aflate în lucru. Utilajele folosite la modernizarea drumului sunt adesea lăsate pe carosabil, chiar și atunci când nu se lucrează, îngreunând serios circulația și accesul pietonilor.

Un cititor Ziarul Unirea a surprins în imagini excavatoarele abandonate temporar pe drum, ocupând mare parte din spațiu și transformând deplasarea într-o provocare. Oamenii sunt nevoiți să ocolească zona, parcurgând distanțe considerabile doar pentru a ajunge la destinație.

Situația este cu atât mai dificilă pentru mamele cu copii mici, care trebuie să se strecoare cu cărucioarele printre mașini și gropi.

,,Locuim în zona Arex și efectiv ne-am săturat de ignoranță!

Azi nu se lucra la ora 11 și efectiv nu avem nici pe unde să trecem, decât să ocolesc mai bine de 1 km. Tot prin gropi și printre mașini. De mai bine de 2 luni au început și nu mai termină. Nu știu dacă este normal așa ceva pentru unii, dar pentru alții nu este, nu în 2025!

Să iau căruciorul și copilul și să sar peste șanțuri?!”, a povestit un locuitor din zonă pentru Ziarul Unirea.

