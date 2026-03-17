FOTO-ȘTIREA TA | Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată”

Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată”

Un bărbat din Alba Iulia a semnalat, pe o rețea de socializare, o situație care persistă în oraș, mai exact lipsa locurilor de parcare îi determină pe unii șoferi să își lase mașinile pe trotuar, blocând astfel circulația pietonilor.

În mesajul publicat într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, acesta a arătat că trotuarul era complet blocat de autoturism, iar pietonii nu mai aveau loc să treacă. Potrivit relatării sale, o femeie în vârstă a fost la un pas să fie lovită de o mașină, după ce a fost nevoită să ocolească autoturismul, mergând pe partea carosabilă.

,,Știu că locurile de parcare (mai exact lipsa lor) sunt o mare problemă în Alba Iulia și nu numai. Dacă am loc să mă strecor pe lângă mașină, pe trotuar bineînțeles, n-am treabă. Nici aici n-aș fi avut obiecții, chit că trebuia să ies pe mijlocul benzii pentru autoturisme, trotuarul fiind complet ocupat.

Dar înaintea mea, o doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată de către un autoturism, dânsa fiind pe carosabil, neavând pe unde altundeva să ocolească. Nu mai zic nimic acum de șoferii de Alba care habar nu au ( mulți dintre ei) de conduită preventivă , mai ales că acolo este și o trecere pentru pietoni, în preajma căreia, teoretic, reduci viteza.Vor spune unii de ce nu am sunat la Poliția locală.

Pentru că sunt vremuri complicate, fiecare bănuț contează și pentru că sper că autorul acestei „parcări” poate conștientiza și altfel riscul la care îi expune pe alții. Valabil și pentru Loganul din spatele Golfului”, se arată în mesajul publicat pe o rețea de socializare, de către un bărbat, într-un grup destinat oamenilor din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI