FOTO-ȘTIREA TA | Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată”

Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată”
Un bărbat din Alba Iulia a semnalat, pe o rețea de socializare, o situație care persistă în oraș, mai exact lipsa locurilor de parcare îi determină pe unii șoferi să își lase mașinile pe trotuar, blocând astfel circulația pietonilor.
În mesajul publicat într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, acesta a arătat că trotuarul era complet blocat de autoturism, iar pietonii nu mai aveau loc să treacă. Potrivit relatării sale, o femeie în vârstă a fost la un pas să fie lovită de o mașină, după ce a fost nevoită să ocolească autoturismul, mergând pe partea carosabilă.
,,Știu că locurile de parcare (mai exact lipsa lor) sunt o mare problemă în Alba Iulia și nu numai. Dacă am loc să mă strecor pe lângă mașină, pe trotuar bineînțeles, n-am treabă. Nici aici n-aș fi avut obiecții, chit că trebuia să ies pe mijlocul benzii pentru autoturisme, trotuarul fiind complet ocupat.
Dar înaintea mea, o doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată de către un autoturism, dânsa fiind pe carosabil, neavând pe unde altundeva să ocolească. Nu mai zic nimic acum de șoferii de Alba care habar nu au ( mulți dintre ei) de conduită preventivă , mai ales că acolo este și o trecere pentru pietoni, în preajma căreia, teoretic, reduci viteza.Vor spune unii de ce nu am sunat la Poliția locală.
Pentru că sunt vremuri complicate, fiecare bănuț contează și pentru că sper că autorul acestei „parcări” poate conștientiza și altfel riscul la care îi expune pe alții. Valabil și pentru Loganul din spatele Golfului”, se arată în mesajul publicat pe o rețea de socializare, de către un bărbat, într-un grup destinat oamenilor din Alba Iulia.
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO-ȘTIREA TA | Jucării „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina de un „Anonim Albaiulian”
Jucării „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina de un „Anonim Albaiulian” Mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat, în după amiaza zilei de duminică, 15 martie 2026 pe zidurile Cetății Alba Carolina de o persoană care a preferat să rămână anomimă. Dacă autorul a preferat să nu-și decline identitatea, s-au aflat, totuși, motivele gestului […]
VIDEO ȘTIREA TA | Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului
Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului Doi râși au fost surprinși într-un videoclip filmat noaptea la Pensiunea Irina din Poarta Raiului, imaginile arătând animalele sălbatice în timp ce traversează, pe rând, o zonă în apropierea pădurii. În imaginile primite de Ziarul Unirea, […]
FOTO ȘTIREA TA | ,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni
,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni Un șofer din Cluj a decis că regulile de circulație și de bun simț nu se aplică oricui, dând dovadă de lipsă de respect, luni, 9 martie 2026. Mai exact, […]
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul...
Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă
Bonuri de masă 2026: Angajații care beneficiază de tichete pe lângă salariu. Care este valoare maximă Bonurile de masă sunt...
FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare
Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din...
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O tragedie...
FOTO | Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România
Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din...
20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi
20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...