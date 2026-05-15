FOTO | Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei

Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei

Vineri, 15 mai 2026 s-a făcut recepția renovării energetice moderate a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia.

„Există clădiri care definesc identitatea unui oraș. Clădiri care nu înseamnă doar ziduri, săli de clasă sau coridoare, ci memorie, tradiție, excelență și generații întregi de destine formate între aceiași pereți.

Astăzi, această filă importantă din patrimoniul educațional al orașului a intrat într-o nouă etapă. Am realizat recepția lucrărilor aferente proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – COLEGIUL NAȚIONAL HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Acest proiect e o investiție în educație, în respectul față de istorie și în responsabilitatea de a oferi generațiilor viitoare condiții moderne de învățare, într-un spațiu care a rămas, peste timp, simbol al excelenței academice. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” este una dintre clădirile-emblemă ale Municipiului Alba Iulia. O instituție cu valoare istorică, una dintre cele mai vechi și prestigioase școli din România, locul în care, de-a lungul deceniilor, mii de elevi au învățat să viseze, să construiască și să ducă mai departe spiritul performanței.

Prin lucrările realizate, clădirea colegiului a fost modernizată și eficientizată energetic, păstrându-și în același timp identitatea arhitecturală și valoarea istorică. Au fost realizate intervenții complexe pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reabilitarea termică a clădirii, modernizarea sistemului de încălzire și integrarea unor soluții bazate pe energie regenerabilă. Proiectul a inclus izolarea termică a pereților și a planșeului de pod, înlocuirea tâmplăriei cu soluții performante energetic, modernizarea centralei termice și implementarea unui sistem inteligent de gestionare a energiei. Totodată, au fost instalate pompe de căldură, panouri fotovoltaice și trei stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Au fost realizate și ample lucrări de consolidare și punere în valoare a clădirii: refacerea acoperișului, reabilitarea sistemului de colectare a apelor meteorice, intervenții la fațade și elementele decorative, precum și refacerea finisajelor interioare în zonele afectate de lucrări.

Valoarea totală a investiției este de 17.164.233,68 lei, din care 16.008.830,80 lei cu TVA reprezintă finanțare nerambursabilă”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

