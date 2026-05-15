FOTO | Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei
Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei
Vineri, 15 mai 2026 s-a făcut recepția renovării energetice moderate a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia.
„Există clădiri care definesc identitatea unui oraș. Clădiri care nu înseamnă doar ziduri, săli de clasă sau coridoare, ci memorie, tradiție, excelență și generații întregi de destine formate între aceiași pereți.
Astăzi, această filă importantă din patrimoniul educațional al orașului a intrat într-o nouă etapă. Am realizat recepția lucrărilor aferente proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – COLEGIUL NAȚIONAL HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
Acest proiect e o investiție în educație, în respectul față de istorie și în responsabilitatea de a oferi generațiilor viitoare condiții moderne de învățare, într-un spațiu care a rămas, peste timp, simbol al excelenței academice. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” este una dintre clădirile-emblemă ale Municipiului Alba Iulia. O instituție cu valoare istorică, una dintre cele mai vechi și prestigioase școli din România, locul în care, de-a lungul deceniilor, mii de elevi au învățat să viseze, să construiască și să ducă mai departe spiritul performanței.
Prin lucrările realizate, clădirea colegiului a fost modernizată și eficientizată energetic, păstrându-și în același timp identitatea arhitecturală și valoarea istorică. Au fost realizate intervenții complexe pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reabilitarea termică a clădirii, modernizarea sistemului de încălzire și integrarea unor soluții bazate pe energie regenerabilă. Proiectul a inclus izolarea termică a pereților și a planșeului de pod, înlocuirea tâmplăriei cu soluții performante energetic, modernizarea centralei termice și implementarea unui sistem inteligent de gestionare a energiei. Totodată, au fost instalate pompe de căldură, panouri fotovoltaice și trei stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Au fost realizate și ample lucrări de consolidare și punere în valoare a clădirii: refacerea acoperișului, reabilitarea sistemului de colectare a apelor meteorice, intervenții la fațade și elementele decorative, precum și refacerea finisajelor interioare în zonele afectate de lucrări.
Valoarea totală a investiției este de 17.164.233,68 lei, din care 16.008.830,80 lei cu TVA reprezintă finanțare nerambursabilă”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a plecat în străinătate fără să anunțe Poliția, deși era monitorizat în Registrul infractorilor sexuali
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a plecat în străinătate fără să anunțe Poliția, deși era monitorizat în Registrul infractorilor sexuali Judecătoria Alba Iulia a condamnat la o amendă penală de 2.400 de lei un bărbat de 42 de ani care nu a respectat obligațiile impuse persoanelor înscrise în Registrul național automatizat privind […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL SEBES – Str. ZAMBILELOR, Str. TOPORASILOR, Str. TAMPLARILOR, Str. PETUNIEI, Str. MAGNOLIEI, Str. LILIACULUI, […]
VIDEO | Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”
Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni” Lucrările de edificare a Bibliotecii Municipale ultramoderne din Blaj se apropie de final. „Sper ca aceste lucrări, mult întârziate, să fie finalizate până la sfârșitul anului”, a afrimat, vineri, 15 mai 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. „Din păcate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea...
Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?”
Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la...
FOTO | Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și „Cyber Guard”
Două echipe de liceeni din Alba CALIFICATE în finala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” 2026: Cine sunt componenții „Organic Care” și...
Curier Județean
FOTO | Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei
Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei Vineri, 15...
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a plecat în străinătate fără să anunțe Poliția, deși era monitorizat în Registrul infractorilor sexuali
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a plecat în străinătate fără să anunțe Poliția, deși era monitorizat în...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...