FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie”
Mai multe imagini care surprind starea dispensarului din comuna Sălciua, județul Alba, au fost publicate pe o rețea de socializare de către un bărbat.
În fotografii pot fi observate câteva încăperi în care se află mobilier vechi aruncat, copertina clădirii aflată într-o stare avansată de degradare, dar și mai multe gunoaie lăsate la voia întâmplării în diferite zone din jurul dispensarului.
Imaginile au fost realizate la sfârșitul lunii februarie 2026, iar persoana care le-a făcut publice susține că situația ar trebui adusă în atenția autorităților locale, în speranța că vor fi luate măsuri pentru remedierea problemelor.
Ziarul Unirea a discutat cu Vasile Lombrea, primarul din comuna Sălciua, care a explicat că dispensarul este administrat de un medic de familie în urma unui contract de închiriere. Edilul a vorbit și despre posibilele soluții care ar putea fi luate pentru rezolvarea problemei:
„Noi avem un contract de închiriere cu un medic de familie. Are cabinetul, holul și un grup sanitar. Serviciile de îngrijire și curățenie nu sunt foarte bune, într-adevăr. Mai sunt 2-3 camere care nu sunt folosite, nu știu cine le-a descuiat și, într-adevăr, acolo era mobilier aruncat.
Copertina a fost afectată de căderile masive de zăpadă din iarnă. Avem situația prinsă și în raportul privind situațiile de urgență. A fost și Comisia Județeană să constate ce am avut pe comuna Sălciua, iar în ceea ce privește fondurile, așteptăm să vedem dacă se vor aloca. Dacă nu, va trebui să reparăm cu bani de la bugetul local, dar momentan acesta nu este aprobat.
Am trimis de la Primărie să facă curățenie pe acolo, deși era sarcina și medicului de familie, deoarece are contract de închiriere”, a explicat primarul Vasile Lombrea pentru ziarulunirea.ro.
