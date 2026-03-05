Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie”

Mai multe imagini care surprind starea dispensarului din comuna Sălciua, județul Alba, au fost publicate pe o rețea de socializare de către un bărbat.

În fotografii pot fi observate câteva încăperi în care se află mobilier vechi aruncat, copertina clădirii aflată într-o stare avansată de degradare, dar și mai multe gunoaie lăsate la voia întâmplării în diferite zone din jurul dispensarului.

Imaginile au fost realizate la sfârșitul lunii februarie 2026, iar persoana care le-a făcut publice susține că situația ar trebui adusă în atenția autorităților locale, în speranța că vor fi luate măsuri pentru remedierea problemelor.

Ziarul Unirea a discutat cu Vasile Lombrea, primarul din comuna Sălciua, care a explicat că dispensarul este administrat de un medic de familie în urma unui contract de închiriere. Edilul a vorbit și despre posibilele soluții care ar putea fi luate pentru rezolvarea problemei:

„Noi avem un contract de închiriere cu un medic de familie. Are cabinetul, holul și un grup sanitar. Serviciile de îngrijire și curățenie nu sunt foarte bune, într-adevăr. Mai sunt 2-3 camere care nu sunt folosite, nu știu cine le-a descuiat și, într-adevăr, acolo era mobilier aruncat.

Copertina a fost afectată de căderile masive de zăpadă din iarnă. Avem situația prinsă și în raportul privind situațiile de urgență. A fost și Comisia Județeană să constate ce am avut pe comuna Sălciua, iar în ceea ce privește fondurile, așteptăm să vedem dacă se vor aloca. Dacă nu, va trebui să reparăm cu bani de la bugetul local, dar momentan acesta nu este aprobat.

Am trimis de la Primărie să facă curățenie pe acolo, deși era sarcina și medicului de familie, deoarece are contract de închiriere”, a explicat primarul Vasile Lombrea pentru ziarulunirea.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

25 februarie 2026

De

Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?” Mai multe deșeuri s-au acumulat pe Valea Aiudului, afectând vizibil aspectul zonei. Obiecte din plastic și alte resturi aruncate la întâmplare au transformat albia într-un spațiu neîngrijit. În imaginile trimise de un cititor Ziarul Unirea se pot observa resturile împrăștiate pe porțiunea cuprinsă […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

24 februarie 2026

De

Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026 Căderi de grindină, vreme instabilă și capricioasă în Alba Iulia, astăzi, 24 februarie 2026. Mai multe zone din oraș au fost surprinse de fenomenele meteo. Prognozele și avertizările meteorologice au anunțat vreme instabilă, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Expoziție” de cavouri în centrul unui oraș din Alba, chiar lângă un restaurant. Cetățean: ,,Cum e posibil așa ceva? Azi mâine scot sicriele în drum”

Ioana Oprean

Publicat

acum o săptămână

în

23 februarie 2026

De

„Expoziție” de cavouri în centrul unui oraș din Alba, chiar lângă un restaurant. Cetățean: ,,Cum e posibil așa ceva? Azi mâine scot sicriele în drum” O ,,expoziție” mai puțin obișnuită a apărut recent în orașul Cugir, în imediata vecinătate a unui restaurant: patru cavouri ,,tronează” frumos la doi pași de terasa localului, lângă gardul unei […]

Citește mai mult