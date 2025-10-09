FOTO ȘTIREA TA | Mașini parcate pe spații verzi pe strada Traian. Albaiulian: „Am sunat de nenumărate ori la Poliția Locală… Nu s-a făcut absolut nimic de doi ani”

Mașini parcate pe spații verzi pe strada Traian. Albaiulian: „Am sunat de nenumărate ori la Poliția Locală… Nu s-a făcut absolut nimic de doi ani”

Un cititor și-a exprimat recent nemulțumirea față de lipsa de reacție a Poliției Locale Alba Iulia în privința mașinilor parcate ilegal pe spațiile verzi de pe strada Traian. Acesta susține că, în ciuda numeroaselor sesizări făcute în ultimii doi ani, situația nu s-a schimbat, iar autoritățile locale nu au luat măsuri concrete.

„Am sunat de nenumărate ori la Poliția Locală pentru parcatul pe spații verzi pe strada Traian. Nu s-a făcut absolut nimic de doi ani. Ultima dată au dat un avertisment verbal, din ce spun ei, și în continuare se parchează și se trece peste acea bucată de spațiu verde, deși trec foarte multe mașini de Poliție Locală prin zonă”, a transmis cititorul pentru ziarulunirea.ro.

Acesta mai spune că fenomenul nu este unul izolat și că „practic toată strada e la fel”. Nemulțumit de lipsa de reacție a autorităților, cititorul se întreabă retoric dacă ar putea să lase „ceva aici să se vadă că nu fac absolut nimic”, sugerând astfel frustrarea acumulată în timp.

Potrivit lui, situația afectează nu doar aspectul urban, ci și siguranța și confortul locatarilor, care se văd nevoiți să suporte consecințele parcărilor neregulamentare. Sesizarea acestuia ridică un semnal de alarmă asupra eficienței controalelor Poliției Locale și a aplicării regulilor de urbanism în oraș.

