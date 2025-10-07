Rămâi conectat

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență în traficul din Alba: Un șofer a virat peste o dublă linie continuă și a pus siguranța celorlalți în pericol

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență în traficul din Alba. Un șofer a virat peste o dublă linie continuă

O manevră neregulamentară a fost surprins în municipiul Alba Iulia, de către camera de bord a unui participant la trafic, marți, 7 octombrie 2025, în jurul orei 07:30. 

Citește și: VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru

Mai exact, un conducător auto nu a ținut cont de regulile din trafic și a efectuat o manevră neregulamentară, atunci când a virat spre stânga, peste o dublă linie continuă.

El a pus siguranța celorlalți participanți la trafic în pericol, însă, din fericire, manevra din trafic nu s-a soldat cu un accident. 

Zona în care a fost surprins videoclipul este Micești, în direcția spre Stadion, în apropierea benzinăriei OMV.

